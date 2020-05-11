المقالات

بدر .. استذكار وليس ذكرى  


حافظ آل بشارة ||

 

في كل عام من أيام رمضان نستذكر ايام تأسيس فيلق بدر قبل ٣٩ سنة ، لم يكن بدر مجرد تجمع للجهاد المسلح ، بل كان مدرسة للبطولة والعقيدة والسياسة واقامة دولة العدل وصناعة الثقة والتفاؤل في احلك الليالي ، كانت نخبة نادرة يتردد في اسماعهم نداء الحسين عليه السلام (هل من ناصر ينصرنا) اعاروا جماجمهم لله ، ثم نداء الصدر الداعي الى الجهاد لانقاذ العراق من هيمنة الطاغوت ، كانوا مختصرا للتأريخ الشيعي بكل محطات الدم والدموع فيه ، شكلا ثانيا من جيل حبيب بن مظاهر ، وجيل المختار الثقفي ، وجيل الحيدري والحبوبي والحكيم مراجع تحولوا الى مقاتلين في معركة الشعيبة ، وجيل من امتطوا صهوات جيادهم ليواجهوا طائرات بريطانيا فيهزمونها .

 فيلق بدر فريق ابطال على بوابة العشق الخالد باحثين عن احدى الحسنيين ، سرب جديد من صقور الرفض والزهد والشهادة على طريق كفاح لا ينتهي ، فيلق بدر عصبة ارادت ان يبقي تاريخ الجهاد متواصلا تنعقد فصوله ، ويبقي باب المروءة والفداء مفتوحا لاجيال تدخله في ظل انقى ماعرفه الاسلام من فكر جهادي واخلاقي ، وبحساب ارتال الشهداء وتأريخها يكون بدر مكملا لسلسلة ذهبية من من الحشود الفدائية عبر تأريخ اهل البيت عليهم السلام وانصارهم ، مدرسة لمجاهدين افذاذ اسسوا مناهج الحداثة في حرب العصابات عبر الاهوار والجبال وعلى مشارف بغداد ، قلوب نبضها قادم من القرن الثاني وسلاحها من القرن الرابع عشر ، تخطيط وبراعة وشجاعة اسطورية ، مزيج موحد من ضباط جيش العراق الاكفاء والجنود الغيارى الذين التحقوا بخندق المروءة ، ورؤوس الحركة الاسلامية وكوادرها ، وطلبة الجامعات ، وشباب جيل الرفض ، جسدوا وحدة الصف ووحدة العقيدة ووحدة الوطن ، المحنة وحدت العراقيين في بدر العربي والكردي والتركماني والشيعي والسني في خارطة التضحية والجهاد.

 بدر شطب الخرائط على الارض ونادى لبيك لنداء الحسين والامام الخميني والشهيد الصدر الاول والشهيد الصدر الثاني ، اعلام وقادة وسادة متمردون على منطق الزمان والمكان ، انه قدر الهي يجب ان يبقى هذا النهج حيا حتى الظهور ، وليس من العقيدة تصور اي انقطاع ، وحين نهض الحشد الشعبي الجديد بفتوى مرجع اليوم ووارث الامامة للوقوف بوجه السفيانيين الجدد.

برز بدر كله للوحشية كلها مجددا بقيادة آخر شيوخه من الليوث المخضرمين وهم يسعون في الميدان بهيئة الكهول الحكماء ، استعادوا نماذج المعارك الماضية ، الصورة اذهلت احد المجاهدين ، فاعاد القاء قصيدته التي كتبها قبل ٣٠ سنة يصف فيها ليلة معركة كربلاء الثانية كان حينها شابا فأعاد القاءها بعد معركة الدور وسحق داعش وقد ادركته الشيخوخة فقال بصوت متهدج وقد نسي معظم ابياتها :

شرب الزمان على الغرام الأقدم

فسلوت اشواقي كأن لم اغرم

واتيت اشكو للحبيب ملمة

نثرت حروفي كالسهام على فمي ...

بأكفهم ذات اللهيب كأنها

رسل تخاطب مضرمات جهنم

فاذا المذنب شع منها وانثنت

ركب الرجال على الأديم الأسحم

خشيت سماء الشرق فقد نجومها

فتلمها ذعرا ولم تتلملم

طربو لزوبعة الرصاص وبرقها

طرب الفقير الى رنين الدرهم ...

فكانت الصور الشعرية متماثلة طبق الاصل في صولات المجاهدين تعيد الصائل والمهزوم .

بدر تأريخ لسيرة الاف الشهداء الابطال والجرحى والمعاقين والمفقودين ، قدموا انفسهم لأجل شعبهم وبلدهم ، اما اليوم فقد انتهت معارك الرصاص لتبدأ معارك الحرب الناعمة ، وتبرع كثير من الابواق والعبيد واللقطاء ليختلقوا صورة سيئة لبدر مدفوعة الثمن ، ذلك الحشد الذهبي الذي تفتخر به اي أمة حية ، نشروا حوله سيلا من الاكاذيب والاباطيل وهي لا تنطلي الا على الجاهلين ، وهؤلاء الاراذل ينطبق عليهم مقتضى الآية الكريمة (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) .

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اقترفت خِطئاً فادحاً إذ ناديت بصوت ضعيف: يا الله! حينما كنت في الزنزانة (الحلقة الرابعة)  
القدس في الضمير..  
خذ منهاجا سليما من خطب الجمعة  
ألواح طينية؛ الكاظمي : الفتق والرتق..!  
إجراءات هوليودية..  
المواطنة لا تعني الوطنية  
الحلقة السّابعة عشر/ مهزلة القضاء في محكمة الثّورة برئاسة /«مسرف الجبوريّ».  
كيف يواجه الكاظمي التحديات ؟!  
بدر .. استذكار وليس ذكرى  
وداعاً .. عبدالمهدي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
فيسبوك