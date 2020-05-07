الكاظمي على كرسي رئاسة الوزراء .. أجندة المحور الأمريكي على الطاولة  

أحمد حسن العراقي ||

ها قد جلس الكاظمي متربعا على كرسي رئاسة الوزراء ..وقدم منهاجه الحكومي الذي على ما يبدو كشف في فلتات قلمه عن الأجندة التي يريد تنفيذها الكاظمي خلال فترة رئاسته .. الكاظمي المتهم من قبل كتائب حزب الله بتعاونه مع المخابرات الأمريكية في تنفيذ عملية إغتيال الشهيدين المهندس وسليماني ..لم يتعرض في منهاجه الحكومي لقرار طرد القوات الأمريكية من الاراضي العراقية !! واكتفى بالقول بأنه سينظم العلاقة مع قوات التحالف في المفاوضات القادمة!!

الكاظمي الذي يتهم بانه نسج علاقات مشبوهة مع أجهزة المخابرات السعودية والإماراتية ..كرر عبارة العمق العربي في منهاجه عدة مرات !!

الكاظمي المعروف ببغضه وحقده لفصائل المقاومة .. كرر كثيرا عبارة انه لاقوة ولا سلاح خارج سلطة الحكومة !!

الكاظمي أشار الى تبني موقف يقاطع كل حركات المقاومة في اليمن ولبنان ..حين كتب في منهاجه الحكومي ان الحكومة لن تتعامل او تبني علاقات مع اي جهة في المحيط الإقليمي !!

كل هذا يعني ان هذا الرجل العلماني المتأمرك يخطط لتنفيذ أجندة أمريكية خليجية في العراق .. وربما قريبا سنرى هذا العميل يكشر عن أنيابه .. فأنا أعتقد ان الكاظمي وبدعم امريكي وخليجي سيستمر في رئاسة الوزراء ولن يقوم بأي إنتخابات في المستقبل كما أنه سيخوض اولى معاركه ضد فصائل المقاومة كي يثبت لأمريكيين ان إختيارهم له كان صحيحا .

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