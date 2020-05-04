أمريكا تلعب بورقة داعش لإبقاء قواتها في العراق ..  

أحمد حسن العراقي |

منذ ان صدر القرار بطرد القوات الامريكية من العراق والامريكيون يحاولون إيجاد مبرر لهم لإبقاء قواتهم ..

بدأت امريكا بتحريك الأجنحة السياسية السنيه الموالية للمشروع الامريكي في العراق حيث تعالت اصوات عدد من السياسيين السنه للمطالبة بإبقاء القوات الامريكية لكن تلك الأصوات خفتت بعد ردة فعل العراقيين الغاضبين من تلك الأصوات العميلة .. ثم بدأت امريكا الإعلان عن ما أسمته بإعادة التموضع حيث حركت قواتها في عدد من المناطق تزامن ذلك مع حملة إعلامية قادتها الفضائيات السنيه للمطالبة بإخراج قوات الحشد من المحافظات السنيه .. كل ذلك كان يهدف لفتح المنافذ والممرات لتسلل عصابات داعش فتحركات القوات الامريكية كان يهدف لفتح الطريق امام مجاميع داعش كي تتحرك داخل القواطع في عدد من المحافظات السنية اما الحملة الإعلامية التي حرضت على إخراج الحشد من المحافظات السنيه والتي قادها كل من الكربولي والبزاز فكان الهدف منها إشغال الحشد إعلاميا ..

ومنذ يومين اخذت عصابات داعش تشن عدد من التعرضات في ديالى وصلاح الدين والانبار والموصل ..

هذه التعرضات التي تشنها داعش بتخطيط أمريكي لهدف وحيد هو كي تقول امريكا ان الوضع الميداني في يتطلب إبقاء قواتنا في العراق !!