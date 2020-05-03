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الحرب المركبة على الحشد المقصوف والمكشوف!  


سعود الساعدي

 

ما جرى من استهداف لبعض مواقع الحشد الشعبي يدخل في إطار الحروب المركبة التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأميركية بعد فشل حروبها وغزواتها وهجماتها الخشنة التي استخدمت فيها القوة الصلبة في أغلب ساحات وميادين المنطقة ومن أبرزها وأهمها ما جرى في العراق .

الحروب المركبة الحديثة تُدمج فيها كل القدرات "المدنية والعسكرية" المدنية، كالسياسة وألاعيبها والاعلام وشيطنته والاقتصاد وعقوباته والدبلوماسية وزواريبها وشعارات التعاون المشترك واكاذيبه وكل القيم والقدرات والإمكانات الناعمة والتي تدخل ضمنها الثورات الملونة والفتن المنمقة ومحاولات التفتيت والتفكيك المنظمة وحتى هجمات وعدوان الدراما وبالذات الرمضانية هي أداة من أدواتها الناعمة.

والعسكرية، اي استخدام أو التهديد بكل القدرات والأصناف العسكرية في المعركة بما فيها القدرات الأمنية والاستخبارية وعمليات الانزال او الاغتيال والتعرض ومن ضمنها عمليات الوكلاء والأدوات كالدول التابعة او الجماعات المتطرفة.

الحرب المركبة التي تشن على العراق وعلى واجهة وعنوان قوته ودرعه الجريح "الحشد الشعبي" لم تهدأ ولم تفتر منذ بروز الحشد كقوة تحرير بعد فك حصار مدينة امرلي/ آب ٢٠١٤ في محافظة صلاح الدين وبعدها تحرير مدينة جرف النصر / تشرين الأول ٢٠١٤ في محافظة بابل ليتم تشكيل ما سُمي بالتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش ولم يكن سوى تحالف لإنقاذ التنظيم التكفيري وإدارة معاركه بشكل شبه مباشر للتحكم بنتائج المعركة التي بدا أنها محسومة لصالح الحشد والمقاومة.

الاستهداف المتواصل والمزدوج للحشد الشعبي عبر استهداف قادته وكشف ظهره سياسيا وإعلاميا ومحاولة تشويه صورته وشيطنتها جماهيريا والسعي لنزع شرعيته وشرعية وجوده فقهيا والعمل بقوة على شقه وتفكيكه عمليا وتكرار ضربه واستنزافه ميدانيا وجني الثمار واستغلال ما تقدم أميركيا هو أمر سيستمر مع غياب جبهة حشد "مركبة" تتصدى للمواجهة المستجدة التي هدفها ابقاء العراق مستنزفا ومضطربا ومقسما دون تقسيم!!.

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