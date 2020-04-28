الأقمار الصناعية الإيرانية تجوب الفضاء إنها الجمهورية التي يقودها مرجع ديني  

أحمد حسن العراقي

اليوم أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران عن نجاحه في إطلاق قمر صناعي للأغراض العسكرية .. كان خبراً صاعقا ومدويا لأعداء إيران وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل والسعودية .. الجمهورية الإسلامية المحاصرة منذ أكثر من اربعين عاما كانت وعلى الدوام توجه الصفعات لوجوه خصومها على طريقتها ( تحاصروننا وسنرد عليكم بالإنجازات العظيمة ) ..

أتذكر آخر مرة كانت ايران قد حاولت إطلاق اقمار صناعية في سلسلة من التجارب التي لم يكتب لها النجاح وكان المسؤولون الأمريكيون والصهاينة ومعهم الإعلام الخليجي يسخر ويستهزأ من التجارب الإيرانية .. لكن الإيرانيين إستمروا بتركيزهم على العمل من دون الدخول في مهاترات إعلامية لأنهم كانوا يعرفون جيدا بأن الرد الحقيقي يكون في الميدان وبإنجاز علمي يلجم الأفواه التي تحاول الإنتقاص من إيران ..

اليوم نجحت الجمهورية الإسلامية في الدخول الى ملعب الفضاء وتعالى صراخ المسؤولين الأمريكين تنديدا وتهديدا لكن الصراخ هذا يكشف عن مدى الألم والندم والفشل الذي عاشوه وهم يشاهدون شاشات التلفاز حيث القمر الصناعي الإيراني يشق طريقه عبر السماء ..

إيران الإسلامية التي يقودها مرجع ديني هي القوة الصاعدة رغم كل المعرقلات التي يضعها لها الغرب والشرق .. تخيلوا فقط لو كانت إيران غير محاصرة ماذا ستقدم للعالم بنظامها الإسلامي.

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