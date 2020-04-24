المقالات

  كيف تستقبل شهر رمضان  


🖋️ الشيخ محمد الربيعي

 

[[  انه شهر امتي  ]]

هكذا عبر عن هذا الشهر رسول الله ( ص ) ، واعتبر صيام هذا الشهر  من خصوصية هذه الامة ، فقد اختصنا الله تبارك وتعالى به دون سائر الامم كما عبر عن ذلك رسول الله ( ص )  والائمة من اهل بيته ( ع ) ، حتى اعطوة توصيفا لامثيل له وعبروا عنه بكلمات كشفت عظمته [ شهر الله ، شهر الصيام ، شهر الاسلام ، شهر الطهور ، شهر التمحيص ، شهر القيام ] .

وعلى ضوء ذلك يجب ان نستقبله بأعداد فكري ،وروحي ،واخلاقي ، لانه مفضل على بقية الشهور ، وكانت له مميزات جعل بها له  الافضلية، ( انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، وان لياليه فيها عتقاء من النار ، النوم فيه عبادة ، الانفاس تسبيح ) ، وغير ذلك ولذلك اقتضى الامر ان يكون دخولنا مميزا وان نستشعر مسؤوليتنا اتجاه هذا الزمن المبارك .

فيجب ان نفكر كيف نجعل هذا الشهر  بكل اوقاته رضى لله مضاعفا بما يناسب خصائصه عن بقية الشهور ومن هنا عليك من داخل نفسك يحصل الاستعداد فتطر الافكار الشيطانية الباطلة بكافة اتجاهاتها وان يكون تفكيرك ايجابيا صحيحا متوجه للحق واهل الحق ، وتطرد من قلبك كل سواده تكونت على انسان وتهجر كل حب تكون للكافرين والمستعمرين من اهل الباطل ، وان يكون توجه جسدك لطاعة ابتداء من العين و الاذن وسائر اعضاء جسد انتهاء برجليك فاياك في هذا الشهر تسير بمشروع حرام ،فعليق ان تعيش الاسلام بكل وجودك الظاهري والداخلي .

يا ابناء العراق الشرفاء

هي فرصة الزمن الطيب لكم من ربكم لكي يكون وسيلتكم الى جبار السموات والارض  لتحقيق كشف البلاء وحفظ بلادكم وكشف الغماء من خلال تعظيمكم لهذا الشهر وهذا التعظيم لايتحقق الا بالاستعداد الداخلي والخارجي فتمسكوا بكتاب الله وارجوا لقراءته ومطالعة تفسيرة الموثوق ،  واعلنوا التوبه وداوموا الاستغفار ، واطلعوا على السيرة ولو مختصرة من حياة نبيكم واله الكرام وتعلموا منهم كيف يتم التصرف بالمواقف ، وشيء من مختصر الفقه البسيط ، واذكروا الفقراء من حلال طعامكم واموالكم فكلما تراحمنا به رحمنا الله ، وعليكم برضى الوالدين سواء بحياتهما ببرهما ، وبعد مماتهما بالاستغفار .

اسال الله نصر العراق وشعبه

ــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أقوال في المسيرة  
عين ايران الفضائية تراقب اعدائها على  الارض  
فشل الصهيونية بالاغتيال وحزب الله يقاتل الصهاينة من مسافة صفر!  
خطوط الطول والعرض  .. حمراء!!  
"العروة الوثقى" بين السيد كاظم اليزدي وجمال الدين الأفغاني..
رمضان عشرة عمر  
الجماعة مشور بيهم ..!  
سيادة منقوصة ووطنيون عميان  
رواتبنا ومخصصاتها خط احمر  
  كيف تستقبل شهر رمضان  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك