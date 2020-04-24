  كيف تستقبل شهر رمضان  

🖋️ الشيخ محمد الربيعي

[[ انه شهر امتي ]]

هكذا عبر عن هذا الشهر رسول الله ( ص ) ، واعتبر صيام هذا الشهر من خصوصية هذه الامة ، فقد اختصنا الله تبارك وتعالى به دون سائر الامم كما عبر عن ذلك رسول الله ( ص ) والائمة من اهل بيته ( ع ) ، حتى اعطوة توصيفا لامثيل له وعبروا عنه بكلمات كشفت عظمته [ شهر الله ، شهر الصيام ، شهر الاسلام ، شهر الطهور ، شهر التمحيص ، شهر القيام ] .

وعلى ضوء ذلك يجب ان نستقبله بأعداد فكري ،وروحي ،واخلاقي ، لانه مفضل على بقية الشهور ، وكانت له مميزات جعل بها له الافضلية، ( انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، وان لياليه فيها عتقاء من النار ، النوم فيه عبادة ، الانفاس تسبيح ) ، وغير ذلك ولذلك اقتضى الامر ان يكون دخولنا مميزا وان نستشعر مسؤوليتنا اتجاه هذا الزمن المبارك .

فيجب ان نفكر كيف نجعل هذا الشهر بكل اوقاته رضى لله مضاعفا بما يناسب خصائصه عن بقية الشهور ومن هنا عليك من داخل نفسك يحصل الاستعداد فتطر الافكار الشيطانية الباطلة بكافة اتجاهاتها وان يكون تفكيرك ايجابيا صحيحا متوجه للحق واهل الحق ، وتطرد من قلبك كل سواده تكونت على انسان وتهجر كل حب تكون للكافرين والمستعمرين من اهل الباطل ، وان يكون توجه جسدك لطاعة ابتداء من العين و الاذن وسائر اعضاء جسد انتهاء برجليك فاياك في هذا الشهر تسير بمشروع حرام ،فعليق ان تعيش الاسلام بكل وجودك الظاهري والداخلي .

يا ابناء العراق الشرفاء

هي فرصة الزمن الطيب لكم من ربكم لكي يكون وسيلتكم الى جبار السموات والارض لتحقيق كشف البلاء وحفظ بلادكم وكشف الغماء من خلال تعظيمكم لهذا الشهر وهذا التعظيم لايتحقق الا بالاستعداد الداخلي والخارجي فتمسكوا بكتاب الله وارجوا لقراءته ومطالعة تفسيرة الموثوق ، واعلنوا التوبه وداوموا الاستغفار ، واطلعوا على السيرة ولو مختصرة من حياة نبيكم واله الكرام وتعلموا منهم كيف يتم التصرف بالمواقف ، وشيء من مختصر الفقه البسيط ، واذكروا الفقراء من حلال طعامكم واموالكم فكلما تراحمنا به رحمنا الله ، وعليكم برضى الوالدين سواء بحياتهما ببرهما ، وبعد مماتهما بالاستغفار .

اسال الله نصر العراق وشعبه

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