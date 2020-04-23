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معنى الارهاب والإرهابي في الستراتيجية الامريكية!!  


باقر الجبوري

 

كوثراني الشيعي

الذي لم يحمل سلاحا

ولم يذبح بشراً

ولم يسبي يزيدية

ولم يفجر مفخخة في الاسواق او المساجد والجوامع

ولم يثبت إشتراكه باي عملية أرهابية ( في المنظور الامريكي ) ضد القوات الامريكية

في العراق أو لبنان او اليمن أو أي مكان اخر !

ومع ذلك توضع لرإسه جائزة

مقدارها ( 10 ) مليون دولار عداً ونقداً !

وفي المقابل !!!

الارهابي ابو ابراهيم القرشي

زعيم تنظيم داعش الارهابي ( الجديد ) !!!

والذي لايمكن له ولأمثاله من الوصول الى هذا المنصب !

الا بذبح الاف الابرياء حسب قوانين داعش !

وقيادة العشرات اذا لم نقل المئات من العمليات الارهابية !

تكون الجائزة لرإسه فقط ( 5 ) مليون دولار !!!

يعني نصف ما وضع لرأس كوثراني ...

بالله خلي نصفن اله !

أيهما أخطر على الستراتيجية الامريكية المرسومة للمنطقة عموما وللعراق خصوصاً !

من يحاول لم شمل البيت الشيعي السياسي في العراق وكما ( يدعي البعض ) !

أم زعيم داعش الجديد صاحب منهاج الذبح والقتل والسبي والتفخيخ والتفجير والتهجير والخ !!

المقصد من المنشور مجرد سؤال بسيط !

متى نعرف من هو العدو !

ومن هو الصديق ؟

ومن هو الاقرب الينا حتى في قياس المصالح !

متى نعرف اولويات امريكا التي رسمتها لمحاربة الشيعة في العراق والمنطقة والعالم لنختار بعدها ما ينفعنا ونتخلى عما يسيء الينا .

الحقيقة وكما يقرأها كل العقلاء !

اننا نحن المستهدفون فقط كمذهب شيعي

والبقية ممن يحترق من حولنا هم اعواد ثقاب .

للتغطية على الحريق الكبير الذي يبغون أشعاله فينا وفي المنطقة بحجة التخلص من الارهاب العالمي .

أكثر ما يضحكني أن الكثير من السياسين الامريكان والمحللين العسكرين والاجهزة المخابراتية والاستخبارية العالمية اعترفت بان داعش وليدة ( امريكا واسرائيل والسعودية ) فلماذا اذن توضع جائزة لرأس ما صنعته أيديهم !

كما قلنا لان داعش ذباح امريكي مخصص لذبح الشيعة فقط ولكن ...

يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .

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