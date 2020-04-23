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💥 نور ... في زمن الكورونا  


🖋 قاسم العبودي

 

 أعلنت الجمهورية الأسلامية الأيرانية اليوم ، تدشينها للقمر الصناعي الذي أتسقر في مداره الذي رسم له بدقة متناهية ونجاح باهر ، وقد أسمته نور ١ .

وكعادتها أنبرت وسائل الأعلام الأمريكية والصهيونية للتشكيك بمصداقية الخبر الذي نزل كا الصاعقة على وكالة ناسا ومن يديرها . بل ذهب رئيس ( الدبلوماسية ) الأمريكية بومبيو الى القول بأنه يجب أن تحاسب أيران لأقدامها على أرسال صاروخ للفضاء الخارجي ، وكأن الفضاء الخارجي  ملكاً لأمريكا دون غيرها !!

لم ترد أيران على تلك التصريحات التي أطلقها بومبيو ، بأعتبار أن العلم والتنكولوجيا حق كفلته المواثيق الدولية وليس حكراً على دولة دون أخرى . السؤال الذي يفرض الآن ، كيف أستطاعت أيران من هكذا أنجاز علمي ، في وقت يفتك فيه الفايروس الوبائي بأبناء البلد ؟ أليس متناقظاً  أن تطلق أيران صاروخ الى الفضاء ، في وقت قد طلبت من صندوق النقد الدولي قرضاً بمبلغ خمس مليار دولار ؟؟

ببساطة شديدة أن أطلاق صاروخ نور ١ جاء بعد (تجربتين فاشلتين )للأطلاق في العام الماضي ووقتها سخرت الولايات المتحدة من التجربة الأيرانية التي أعتبرتها في حينها ( عبثاً علمياً ) بحسب وكالة ناسا الأمريكية . اليوم تثبت الجمهورية الأسلامية ، بأن التجربتين السابقتين لم تكونا فاشلتين ، بل على العكس لو لم تكن ناجحتين لما أطلق القمر الصناعي نور ١ الى مدار الأرض هذا اليوم .

العبرة بالخواتيم كما يقال في الأمثال الدارجة ، وخاتمة التجربتين السابقتين ، هي وصول " قصاد " وعلى متنه نور ١ الى المدار بدقة وهدوء كبيرين .

فيما يخص الأشكال الآخر بخصوص طلب قرض صندوق النقد الدولي ، فأن من حق الجمهورية طلب قرض دولي وهذا حق لها كسائر الدول الأخرى ، ولا يعني بأي حال من الأحوال عدم وجود النقد الكافي لمؤسسة عسكرية كبرى مثل الحرس الثوري ، أذا ما علمنا أن موازنة هذه المؤسسة تعتبر الأعلى بين المؤسسات الأيرانية الأخرى ، كونها تمس الإمن القومي للجمهورية الأسلامية التي تحيط بها الأخطار من كل جانب .

اليوم وقد تكللت جهود الشباب في الحرس بالنجاح ، أعتقد أمام الولايات المتحدة فرصة تأريخية لأعادت حساباتها السياسية مع أيران وفق المعطيات المستجدة ، وأن لا تذهب بغيها بعيداً كون النجاح أصبح واقع حال لالبس فيه .

الأزمات الداخلية  التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية مثل كورونا وضعف البنى الصحية ، فضلاً عن مصداقيتها التي أهتزت في كثير من المواقف الدولية ، وأنعدام حظوظ ترامب الأنتخابية ، وخصوصا بعد الأنهيار الكبير لأسعار نفطها ، ربما يدفعها للقيام بمغامرة عسكرية ضد أيران لتصدير هذه الأزمة  الداخلية وخلط أوراق الداخل الأمريكي ، في محاولة منها للتعتيم عن الفشل الذي لحق بها ، وسيلحق بها تباعاً ، لأن هذا ديدن سياسي الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الفشل الدولي وعلى مر الدهور .

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