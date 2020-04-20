المقالات

خلية الأزمة خففوا حظر التجوال ..بتقطير وتدريج


محمد كاظم خضير

 

تتالى أصواتٌ وطنية (لا شبهة فى كفاءتها و شفقتها  على الوطن)  مقترحة التخفيف  العاجل و  "شبه الكلي"لإجراءات الحجر الصحي التى اتخذتها الحكومة العراقية وقاية من وباء كورونا  الذى أدخل ثلثي  سكان العالم فى مساكنهم  خائفين مذعورين ماسكى رؤوسهم بأيديهم،... 

ويؤسس دعاة "التخفيف -شبه الإلغاء"(رفع العزل بين الولايات،تقليص ساعات حظر التجول،رفع تعليق صلاة الجمعة،إعادة فتح بعض الأسواق،...)رأيهم على  مرور أيام معدودات  -والحمد لله- بعض حالات إصابة ببلادنا و على  شفاء الأغلبية الساحقة من  مئات المصابين   من الفيروس والذين استوفوا الشفاء الكامل الخضوع لفحص مخبري.

كما يبرر المستعجلون على التخفيف من الحجر مطلبهم  بمناصرة  القطاع غير المصنف و الذى يوفر قسطًا كبيرًا من فرص العمل التى ترتبط بالعمل اليومي و خصوصا الفئات الضعيفة من العمال والمهنيين الذين لا يجدون قُوتَ عائلاتهم إلا من خلال مزاولة أعمالهم ومهنهم يوميا.

ورغم  شيئ كبير من وجاهة مبررات المستعجلين فإنها لا تصمد أمام  مسوغات أخرى للتريث وعدم الاستعجال و التدرج الحذر  منها:

1. توصيةُ أغلب المنابر العالمية المختصة أوالمُخَصَّصَةِ حديثًا لدراسة ومحاربة كورونا(المعاهد،المختبرات،اللجان ذات المهام الخاصة Task Force،..) بتثبيت وتمديد وتوسيع الحجر الاحترازي باعتباره الحل الأوحد المتوفر حاليا  لمحاربة الفيروس  وهي التوصية التى عملت بها معظم الدول التى مددت الحجر الاحترازي و نبهت إلى أن رفع الحجر  لن يكون إلا بالتقطير والتدريج شديد الحذر (فرنسا مثلا)؛

2.تحذير منظمة الصحة العالمية و كافة المنابر المتخصصة فى الأوبئة من أَوْبَةٍ أشد بطشا للفيروس فى حالة الرفع أو التخفيف غير المتريث و الآمن  للحظر الاحترازي خصوصا أن الصين الشعبية سجلت  عشرات الحالات  من تجدد الفيروس؛

3.تمديدُ و تشديد دول الجوار (المغرب،الجزائر ،السنغال،مالى،...)

لإجراءات الحجر الاحترازي و هي دول و إن كانت أشد من  بلادنا إصابة بالفيروس فهي فى الغالب أكثر منا عدة و عتادا صحيا و من المناسب أن تتناسب احتياطاتنا الوقائية على الأقل مع احترازاتها.

وموازاة مع دعوتي للتريث فى تخفيف الحجر الصحي و تخفيفه عند الاقتضاء بشكل تدريجي تجريبي آمن فإنى أحسب أن الإجراءات التالية قابلة للتنفيذ ومن شأنها تخفيف آثار الحجر الاحتياطي منها:

ا-اتخاذ الإجراءات من أجل عودة  المواطنين غير المقيمين  بالدول الأخرى وخصوصا منهم الذين أغلقت الحدود وهم فى  أسفار لأغراض صحية ،...

ومن نافلة القول التوصية بإخضاع هؤلاء المواطنين لإجراءا الحجر الوقائي والفحص المخبري؛

ب-اعطاء المزيد من الموارد المالية خصوصا لدى طبقات الفقيرة -هبة أو قرضا-من أجل توسيع  المساعدات للعائلات الفقيرة ومهنيى القطاع غير المصنف الذين توقفت أو تضررت دخولهم؛

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انقلاب الصفقات السياسية  
((اميركا نمر من ورق))  
خلية الأزمة خففوا حظر التجوال ..بتقطير وتدريج
الدولة وكتائب حزب الله والفصائل الاخرى في العراق : فرص التعايش والتعاون والإسناد  
الحرب الناعمة ؛ المحاور والمواجهة  
نصيحة إلى الإعلام الشيعي  ونظرية «مو بس الشيعة يسرقون»  
الخديعة الكبرى..!  
هندسة مفاوضات استراتيحية .. والهوية الوطنية  
شهر رمضان المبارك..وايتام العراق
الطبيب الطبيب ولا يهون المعلم  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك