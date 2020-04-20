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الخديعة الكبرى..!  


عبد الحسين الظالمي

 

اكبر خديعة وغش  ان يستطيع احد او جهة معينة ان تعمل بجد على  توجيه  نظرك  واهتمامك

وتوهمك ان الجهة الفلانية هي عدوك واساس مشاكلك وتحرف نظرك واهتمامك عن عدوك الحقيقي .

 والاكثر خديعة من ذلك ان تلك الجهة المقصودة هي صديقك ويقف الى جانبك في الشدائد والجهة التي تدفعك  هي عدوك ولكنه يتظاهر بانه صديقك ويدافع عنك  لتصبح انت  الضحية الاولى التي  ينتظر ان يجهز عليك في لحظة ما والضحية الاخرى هو صديقك  الحقيقي الذي تتحمل ظلمة ونكران جميله  فاي خديعة هذه واي ظلم  ترتكب بحق نفسك ومستقبلك .. تخيل هذا الموقف في حياتك الشخصية  ثم حاول بحيادية ان تعكسه على الواقع السياسي وما يجري الان من صراع  بين امريكا وايران في العراق وفي المنطقة .

امريكا التي ورطت العراق في حرب الثمان سنوات وهي نفسها التي ورطت صدام بغزو الكويت وهي ذاتها التي طردت العراق من الكويت وهي بعينها التي تسببت في حصار قاتل على الشعب العراقي استمر ١٢ عام جعل العراق دوله من دول القرن ١٩، وهي  بجيشها التي احتلت العراق ودمرت كل شىء، وهي لا غيرها من سخرت داعش  وجعلته سببا للرجوعها  الى العراق عسكريا والتي خرجت منه باتفاق ، وهي بشحمها ودمها من تطوف طائراتها الحربية سماء بغداد وتقصف  في محيط مطارها  وتقتل قادتها وضيوفها وهي نفسها من تمنع العراق من العمل على اختيار من يساعده في بناء بناه التحتية وهي من تهدد وتعربد على العراق وحكومتة وهي من جندت جيوش الكترونية وطوابير لغرض تفجير الداخل العراقي التي هي من ساهم بوصوله الى هذا المستوى من الدمار كل هذا  الذي تفعله ورغم ذلك تعمل على خديعتك وجعلك تعتقد وتتصرف ان كل هذا الفشل والدمار سببه ايران وتدخلها في الشأن العراقي  فيما انت ترى بأم عينك ان ايران لا جيش لها بالعراق ولا طيران والارهابيين يقتلون الناس بالاسواق ، تساعد العراق وتقف الى جانبة في ازماته ورغم ذلك جعلك عدوك الحقيقي تتصرف وتعتقد ان ايران هي عدوك وهي اصل مشكلتك  عندما تصفن وتفكر بنفسك وبحياد ماذا تقول عن نفسك وماذا تقول لربك ؟ وبماذا  تجيب الاجيال القادمة؟ وهل حقا انت انصفت نفسك  وعالجة مرضك الحقيقي ؟.

والسوال  الاخير هل الذنب ذنبك ام ذنب  ايران ؟ والى متى تبقى تعيش في هذه الخديعة وتحت  تأثيرها .

 نعم هناك من يعلم وهو قاصد ان يمضي في هذه اللعبة لامور هو  مستهدفها  وهناك من مستفاد من استمرار هذه اللعبة  والخاسر الاكبر هو انت وصديقك الذي ظلمته في سكوتك اولا وثانيا في سماحك لاستمرار هذه الخديعة . فاذى  كنت لاتعلم فاتلك مصيبة وان كنت تعلم وساكت  فالمصيبة اعظم  والخديعة اكبر  والقانون لا يحمي المغفلين  وحسابك عند الله ضعفين  لتجنيك على نفسك وعلى الاجيال  القادمة ولظلمك الاخرين وانت تسمع قول الله سبحانه وتعالى يقول ( اذا جائكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة ....) لتصبحوا  على ما فعلتهم نادمين وعندها لاينفع الندم ، بعد خراب البصرة  وأذكرك  ان قضيتك هذه تشبه فعل طائر اسمه ( مليهي الرعيان ).

ابحث عن قصته وحكم على نفسك  قبل  ان يفتك الذئب بالقطيع  وتصبح  لاغنمك ولا مليهي الرعيان ....ومن تسمع ابنائك ينادون ايران بره بره  اصفن  وضحك على نفسك ...وخصوصا اذا كنت ممن يسمعون ازير الطائرات الامريكية في سماء مدينتك وارجوك رجاء افصل بين مطالب الخدمات والفشل والفساد وبين هذه القضية لان ذلك هو  مايراد حرف الانظار عن مسببه  الحقيقي ....وبعدها براحتك صدر بيان تأيد ومساندة او ربما المشاركة !!!!!.

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