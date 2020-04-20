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أم لعيبي وسرجين الهايشه..!  

85 2020-04-20

أحمد لعيبي

 

اتذكر بايام التقشف

والجوع والحصار والبعثية

كنا نتحسر على كلشي ..

اي كفيلكم الحمزة ابو احزامين..

يعني تتحسر على بنطرون وقميص

وحذاء وسترة تلبسهن بالعيد

او دوام او مناسبة معينه ..

اما من توصل المساله للتفاح

والموز فالامر يحتاج لمعجزة ..

وقوطية البيبيسي تحتاج زيارة

شريفة بت الحسن اللي ما كانت

مكتشفه بذاك الوقت ..!

 

جدتي الله يرحمها ويرحم والديكم

كانت منتبهه لهذا الشي لانها من جيل

العصابة والدنابيس والحنة

فكانت تعوضنا بالتمر المدكوك بالسمسم

بدل التفاح والموز

وباللبن والزبد بدل البيبسي ..

وكانت تقصرلنه ملابس الوالد بالمناسبات

وبالعيد توزع خبز العباس وبنصه خضرة

بمكان العيدية ..!!

بيوم من الايام كان ذكرى تحرير الفاووووو

اللي غنالها كاظم الساهر عروستنه واخذناها

بعد شلها العواذل ..

وهسة يتذكرونها ولد الرفيقات

واللي بيهم عرق بعثي ترتري ...

 

اجه رفيق حزبي لجدتي كالها انريد

تبرعات ليوم التحرير انسوي احتفالية..

جدتي كالت له هيه الفاو وين يمه

كالها ..ام لعيبي الفاو بوابة النصر العظيم

بمحافظة البصرة ..

كالتله ..خاله البصرة هم بالعراق

كالها.. انت وين عايشه لعد ..

كالتله ..احنه لا شايفين البصرة

ولا ماكلين تمرها ولا نفطها ..

من جانت البصرة عامرة كلشي ما محصلين

انوب الفاو ومدري شسمها وتريد تبرع..

جا ما اتبرع انته يا بعد عمتك ..

ما تركصون بالشارع ..

وتطلعون ...

جا جاي على ام لعيبي تريد تشتري

كيكه منها ..

عافته وراحت جدتي ..

صاح عليها ..وين رايحه يا مرة

باوعت جدتي عليه ...

رايحه المن (سرجين الهايشه )

احسن من سالفتك والفاو مالتك..

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