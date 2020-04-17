المقالات

أسامة انور عكاشة والحارة المصرية ..!!  

18 2020-04-17

احمد لعيبي

 

في منتصف الثمانيات وحتى نهاية

التسعينات كانت شاشة التلفاز المتنفس

الوحيد للعائلة العراقية تضج بأعمال

الدراما المصرية وخصوصا مسلسلات

الحارة المصرية التي ابدع في كتابتها

الراحل العبقري اسامة انور عكاشة

والمخرج محمد فاضل والمخرج اسماعيل

عبدالحافظ ومن بين اهم هذه الاعمال

(ليالي الحلمية) و(الراية البيضا) و(ارابيسك)

والذي شاهد هذه المسلسلات يلاحظ ان عكاشة

المصري كتب عن ابناء الحارة الفقراء المضحون

وهم يحملون قيمهم ومبادئهم

كما يحملون فقرهم ومعاناتهم..

وجعل من ابن الحارة البسيط رمزآ(جدع)

يتحلى بالغيرة والحمية والفداء..

فترى ابن الحارة المصري في مسلسلات

عكاشة الجندي الشجاع والمرأة الام والمعلم

الشهم والشاب الغيور دون ان يستهزئ بهذه

الشخصيات الى نحو الاسفاف وجر الشخصية

لمستنقع الضحك الآسن ..

فتجد زينهم السماحي في ليالي الحلمية

وتجد حسن النعماني في ارابيسك

رموزا تدور حولهم الأحداث رغم بساطتهم..

لذلك علقت هذه الاعمال في ذهن المشاهد

وتسابق قطاع الانتاج المصري لأنتاج هكذا

اعمال وتزاحم الممثلون على هذه الادوار رغم

قلة المبالغ المدفوعه لهم ..

لان الشعور بالانتماء للبيئة المنتجه دون النيل

من قيم الاخرين من اجل الضحك

كانت عرفا سائدآ ومن يتجاوز على هذا

المكون او تلك البيئة فان مصيره السجن

مهما كان نجما كما حدث مع احمد بدير

في الصعايدة وصلوا ومع سيد زيان في

الراية البيضا...

استوقفني هذا العام وكل عام بما تنتجه

القنوات العراقية الحكومية وغيرها من

مسلسلات درامية تسيء لابناء الجنوب

وبقصد واضح كما تفعله الشرقية والسومرية

ودجلة والعراقية والبغدادية سابقا ..

وتجعل من ابن الجنوب اضحوكه فهو الساذج

الذي يلبس العقال ويتم الضحك والنصب

عليه وعلى يد كتاب ومخرجين وفنانين

من نفس البيئة ولعل بيت الطين خير شاهد

ومسلسلات الشرقية التي تجعل من الجبان

بطلا ومن العميل وطنيا ..

ولا ادري كيف يرضى بعض الدونية

التجرأ على ابناء جلدتهم بهذه الطريقة

وكيف تسمح دائرة السينما والمسرح

والرقابة ووزارة الثقافة وهيئة الاتصالات

على السماح لهؤلاء المرتزقة بالنيل من مكون

بعينه وبيئة دون غيرها ..

ولا ندري الى متى العراقية تنتج للكاوليات

ولبنات الليل ولسامكو مسلسلات وتترك

بطولات الحشد والمجاهدين

وقيم المجتمع الجنوبي والسماح

للطارئين بالنيل من ابناء العراق باعمال

درامية هابطة ..

لعن الله اولئك الذي يتاجرون بالقيم

على شاشة التلفاز ..

ولعن الله الساكت عنهم ..

والله من وراء القصد ..

 

ـــــــــــــــــ

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسامة انور عكاشة والحارة المصرية ..!!  
الديموقراطية: حل سحري ام وهم فكري؟  
‏ الشعب يريد حكومة عراقية وحدها لا شريك لها  
متى يتطوع المكلف؟!  
قوانيننا(هيونطه)..قراراتنا(جرة قلم)  
مسرح الدمى.. ومخرجه الأمريكي..  
احتضار مشعل الحرية  
السايكسبكوية الجديدة  
الكاظمي، وصيد النمور..!  
جيشنا الابيض.. تحية  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك