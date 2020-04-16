المقالات

ألواح طينية؛ واستمر "الولد" يلعب الورق..!  

47 2020-04-16

قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com

 

*  قال أحد الساسة في لقاء على أحدى القنوات الفضائية، أن الصراع الأمريكي الإيراني، يجب ألا يكون على أرض العراق، فمصلحة العراق أولا وأخرا. ‼

ـ حلو..!..خوش حجي..!.كلام مقبول إبتداءا، لكن أستحلفك بروح أبيك الذي أعلم أنك تحبه كثيرا، لأنه صاحب"حظ وبخت": بحظك وببختك؛ من يصارع من؟!..أيران يا سيدي جارتنا الأزلية، ومن مصلحة شعبي البلدين، أن يمضيا معا نحو الغد، وحتى لا تتكرر قادسية صدام المجيدة، بقوافل التوابيت نحو النجف، ولأن الأوطان ليست خيمة أعرابي؛ يمكنه أن يطويها ويضعها على راحلته؛ ويمضي بها نحو مكان آخر، بحثا عن مرعى لإبله..!

الأوطان باقية ما بقي الزمان والليل والنهار، وأمريكا ذلك الضيف الثقيل على شعوب المنطقة، ليست جارة للعراق، فضلا عن أنها ليست جارة لإيران؛ وهذه الشعوب لم تلمس من هذا الضيف الشقي خيرا، ولهذا هي ليست راغبة بوجوده الثقيل على المعدة والأمعاء، ولذلك بدأ الأمركي  بلملمة "جوالاته" من أنحاء العراق، وجمعها في ثلاثة قواعد، توطئة لخروج دائم برضاه أو بعدمه..

ها..هسه شتكول، منو بدأ الصراع؟! إذا كنت تقصد أمريكا فيتعين حينذاك أن يكون العراق طرفا بالصراع، ليس دفاعا عن إيران، فهي قادرة على الدفاع عن نفسها، بل هي قادرة على أن تواجه الخصم وتوجعه، لكن منطق العقل والتاريخ وحتمية الحق، ولكي يتحقق مطلبك "المشروع"؛ بأن لا يكون العراق ساحة صراع أمريكي إيراني، يفترض بنا أن نعمل على إخراج الأمريكان من أرضنا، دفاعا من سيادة وطننا.

ولكي تكون صادقا في مطلبك؛ أطلب أيها السياسي "الوطني جدا"؛ من رئيس الوزراء المكلف؛ أن يكون واضحا في هذا الصدد، وأن يعلن صراحة؛ أنه مع قرار الشعب العراقي وبرلمانه بإخراج الأمريكان، الذين أنتهكوا سيادة بلدنا، وقتلوا أبانا وضيفه غدرا على أرضنا..إطلب منه أن يكون هذا المطلب أولويته الأولى، لأننا مثلك أيضا لا نريد صراعا أمريكيا على أرضنا؛ ها..مو لو مو مو؟!

* لغاية نهاية ثمانينيات القرن الماضي كانت أفلام الـويسترن الـ (Cowboys) تتسيد شاشات السينما، وأشتهرت أفلام ممثلين أمريكان عمالقة، مازالت أدوارهم باقية في ذاكرة ذلك الجيل..لقد كانت تلك الأفلام تظهر نوعا من الرجال؛ الذين لا يخافون الرصاص أبدا، فضلا عن كونهم مستعدين دإئما؛ لإطلاق النار بسرعة خاطفة..!

ما يزال في ذاكرتي مشهد ذلك الممثل الأمريكي؛ في مسلسل الكاوبوي الشهير روهايد..في أحد المشاهد؛ كان جالسا في حانة يلعب الورق وظهره الى باب الحانة، وكان رسلائه باللعب ثلاثة من تجار الماشية  المعروفين، وكانت إمرأة فاتنة تملأ كؤوس الخمر للجالسين على مائدة القمار، كانت ترتدي قلادة بحجر ثمين بنفسجي صقيل جدا، ومن خلال إنعكاست الصورة على هذا الحجر، كان "بطل الفيلم" الذي نسميه هنا في العراق "الولد" ،وهو صياد جوائز تمنح لمن يقتل أو يقبض ألمطلوبين للعدالة، يعرف أوراق لعب خصومه، ولذلك كان الرابح دائما..!

في أحدى المرات؛ وبينما كان "بطل الفيلم الولد" كعادته، جالسا يلعب القمار بجلسته المعهودة، مديرا ظهره الى باب الحانة، وصديقته الفاتنة تمارس دورها الذي اتقنته جيدا، وتتقاضى عنه أجرها، الذي لم يكن أكثر من قبلة، وبسط "الولد" حمايته عليها، دخل الى الحانة فجأة ثلاثة رجال، كانوا قد إستعادوا بالقوة ماشيتهم، التي سرقها لصوص الماشية (Cowboys) بعدما قتلوهم، فباتوا بسبب ذلك مطلوبين للعدالة الأمريكية، معلقة صورهم في أرجاء المدينة ذات البيوت الخشبية، تحمل دمغة ( wanted dead or alive )..!

 لمح "الولد" وجوههم في حجر قلادة صديقته الغانية، مثلما كان يلمح أوراق اللعب، فما كان منه إلا أن يستمر بجلسته كأن شيئا لم يكن، ويسحب بيمناه مسدسه "الويبلي"؛ ويطلق ثلاث رصاصات الى الخلف، من أعلى كتفه الأيمن، ودون أن يلتفت الى الخلف قط، ويسقط الرجال المطلوبين الثلاثة صرعى، بعد ذلك استمر "الولد" يلعب الورق..!

كلام قبل السلام: هذه المرة كانت مكافأة الغانية أكثر من قبلة، فقد قضى "الولد" معها ليلة حمراء! العملية السياسية في العراق؛ لا تعدو أن تكون لعبة قمار، فيها الولد الأمريكي بطل الفيلم وفيها الغانية؛ التي تعكس الصورة للولد..!

سلام..

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ألواح طينية؛ واستمر "الولد" يلعب الورق..!  
كيف نستطيع إسثمار اللحظة ونسبق الأرنب البري؟!  
رمضان الخير والبركة..وفايروس كورونا  
ربما تمرر حكومة الكاظمي  
إيران الشيعية ودول الجوار العربية  
قيود  يجب ان تراعى  وتتبع ..  
الحج الى الانبار  
نزاع سياسيي الشيعة الى أين؟
الشيعة في العراق وصگر بيت افيلح"
الأنسحاب الأمريكي حقيقة أم خيال ؟؟  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك