المقالات

يبقى الحشد الشمس التي لا يغطيها السحاب


🖋 الشيخ محمد الربيعي

 

 

[ الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ]

يبقى الحشد سيفا بتارا على المعتدي ويبقى التأريخ يذكر اولئك الابطال بأحترام وتقدير واجلال.

إن قداسة الحشد إنما أطلقت علية لانه حفظ وصان المقدسات الانسانية قبل الدينية ، هم رجال الحق الذين بقتالهم وولائهم لوطنهم حفظ الاسلام الحقيقي ولولاهم لكان ذلك الدين الخالص بخبر العدم  معدم .

  فهم خاضوا صولة الصراع الحقيقي مع دواعش الكفر الذين كان المرادهم  سحق القيم والاخلاق والمبائ الانسانية بكافة توجهاتها ، وكان غاية قوى الشر بقاء الاسلام اهوائي قياسي ينظم فتواه على اسس نفسية اهوائية شيطانية ليس على الاسس الرصينة.

 الحشد هو الشعب وانبثق من الشعب وكانت رعاية الله تبارك وتعالى محيطة بهم ويد الله عزوجل فوق ايديهم ليتحقق لهم النصر مبين .

فهم الثلة الذين امنوا بربهم ، و التي افشلت مخطط ان يكون العراق بيد المرتزقه ذات الجنسيات المتعدده الذين كانت غايتهم القضاء على عرق العراقي الاصيل حيث كل عراقي يفتخر بنسبة المتأصل والمتجذر عبر سلسلة أجداد وأنساب طاهرة كانت منبع لثورات وقاومة الاستعمار وقوى الاستكبار والاحتلال منذ القدم.

ولكن هيهات هيهات ومهما عملتم يبقى العراق وشعبة منتصرا لأن العراق له المستبقل مسدد إلهيا بأسم [ العراق عاصمة دولة العدل الالهي ]  عاصمة دولة الامام الحجة بن الحسن المهدي ( عجل الله فرجه الشريف ) اذن نجدد مقولة تلك المجاهدة الطاهرة السيد زينب (ع) الى دول الاستكبار العالمي الى دول الاعور الدجال الذي لاينظر الى البشرية إلا بعين واحدة فقط عين مصالحه  ووجوده وإن كانت على حساب ذل وسحق الشعوب الاخرى نقول لهم :  كد كيدك ،واسع سعيك ،وناصب جهدك ، فوالله لا تمحوا ذكرنا . وسيبقى العراق وشعبة منتصرا مهما خططتم وفعلتم فمن خرج من فتنة الطائفية والداعشية منتصرا سينتصر   ومهما فتنتم وفتنتم سنتوحد بعون الله تبارك وتعالى ( ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ).

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دولة حضارية منشودة..خلاقة أن مخلوقة!  
انت أستفيد واني أستفيد الدولة تذهب للجحيم  
لماذا لم تفتي المرجعية الدينية في النجف الأشرف بالجهاد ضد الاحتلال الأمريكي في العراق [الحلقة الثانية]  
  ١٠٠ يوم وانتم معنا  
يبقى الحشد الشمس التي لا يغطيها السحاب
العتبات المقدسة ومشاريع تسابق الزمن ..   
هل من رؤية للضوء في نهاية النفق؟؟
بعد قطع الكاظمي التكليف؛ ماذا عن تأليف كابينته!؟  
عوامل ومعطيات أساسية تسمح للسيد الكاظمي بنيل  ثقة مجلس النواب لحكومته المُرتقبة  
الفرص الاخيرة او حل البرلمان  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك