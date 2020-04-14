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من يخبرني اين ( مرجع ) الجوكرية ؟  

46 2020-04-14

د علي الطويل

 

بين فينة واخرى تطل علينا شخصيات هزيلة كانها كانت تحت طي الزمن وظهرت فجأة ، لتلقي علينا خزعبلاتها واباطيلها مدعومة من فضائيات وصحف ومواقع مشبوهة تروج لها وتدعمها وتسوق ماتطرحه من فارغ الكلام وكانه الحق البين ، وكاننا ولدنا توا لينقضوا تاريخنا وتراثنا باثارة الشبهات والشكوك حول المرجعية والتقليد والمأتم والعزاء وغيرها ،  مستغلين جهل الناس  وابتعادهم عن البحث عن الحقائق عن طريق مصادرها واصولها ، وكل ذلك نتيجة حتمية لسنوات متعددة من عمل الاعداء عبر مواقع التواصل التي يسيطرون على معظمها  ويضخون فيها مئات الملايين من الافكار المسمومة التي فعلت فعلها في ايجاد الشك والانحراف في وسط الناس ، وتمكنهم من السيطرة على عقول ملايين من ابناء الامه بهذه الطريقة وبالتالي توجيه افكارهم نحو الاهداف التي يريدونها .

ان عملية تعميق الجهل وتسطيح العقول التي اتبعوها في حربهم الناعمة ضد الامة انتجت ارضا خصبة لكي يعدون ويسوقون عبر اعلامهم  رجالا  يلبسون العمامة  على انهم مراجع او رجال دين تسبق اسمائهم  القاب رنانة ومصطلحات اكبر من تاريخ عشائرهم حتى ، دون ان يعرف الملايين من الناس ماهو تاريخ هؤلاء الرجال او مقدار علمهم او في اي حوزة درسوا ، وهدف هؤلاء الاساسي هو اكمال مااسسته ماكنة اعلام العدو  والفضائيات المرتبطة في المنظومة الاسرائيلية والامريكية المعادية لكل ماهو شيعي اصيل ، اي ان هدفهم تعميق الشك وابعاد الناس عن عقائدهم الحقة وفك عرى العلاقة المتينة بين الناس والمرجعية وايجاد الشق بين المرجعية وجمهورها ، وكل صاحب بصيرة لايعتريه الشك ان هؤلاء عبر تصرفاتهم المنحرفة انما هم ورقة محترقة اتى بهاالاعداء  لينفذوا مأربهم ويقبضون هم  الثمن ثم يغيبوا ليتنعموا بما حصلوا عليه من  جراء خدماتهم الكبيرة  للاعداء ، ومن هؤلاء من ظهر ايام التظاهرات ليكون مرجعا للجوكرية يسوق المشروع الامريكي ويطعن بالتقليد ويشوه صورة المرجعيات الدينية ويشكك في اصل فكرة المرجعية بل يلغيها تماما من الوجود عبر لي عنق الروايات بما ينسجم مع هدفه او استشهاده بروايات اعداء الشيعة لكي يدعم مدعاه في التشكيك والتسقيط ،

وما ان انتهت المظاهرات وخف اوارها حتى اختفى هؤلاء دون ضوضاء ونسي الناس تلك الوجوه دون ان يسال احد اين ذهبوا ،  لقد جاء  بهم الاعداء كما جائوا ببنات الهوى من ملاهي الرذيلة ودور الدعارة ممن اعدوا سلفا لهذا الغرض ومنذ سنوات وصرف عليهم ملايين الدولارات لاعدادهم بالصورة التي ظهروا بها وادوا ادوارهم على اكمل وجه وقد اختفى مرجع الجوكرية ومقلديه فجأة ولا ندري هل هذا الاختفاء هو استراحة مقاتل ينتظر جولة اخرى ام انتهت مهمتهم ويجري اعداد اخرين لهدف جديد ؟ فمن يخبرنا عن مرجع الجوكرية ومقلديه ، سننتظر مايخبرنا عنه الزمن

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