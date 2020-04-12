المقالات

لا في بحمدون .او لا في بغداد ..!


حسام الحاج حسين

 

كان مقررا ان يكون اجتماع لعلماء المسلمين في ( بحمدون ) اللبنانية . وهي مدينة سياحية .

وتمت دعوة المرجع اية الله العظمى الشيخ كاشف الغطاء .

فأرسل رسالة الى علماء المؤتمر يتلخص فيما ياأتي ( ان زجاجات الخمر تنقل من بلاد الأفرنج وتقف وراء زجاج المحال في بحمدون وتقول لكم ، انا اتحداكم واتحدى قرآنكم واقف شامخا امام تعاليمكم مخالفا لمى أمر به ربكم ودينكم ،

متى ما استطعنا ان نقول للمنكر والخمر لا  عندها سنكون على استعداد ان نتحدث عن الاسلام ونحن نسير في طرقات خالية من مظاهر التحدي للقرآن ).

وجاء رسالته تحت عنوان ( لا في بحمدون ).

اليوم وبعد التحدي الامريكي الواضح من اغتيال واستهداف للشخصيات الوطنية العراقية ولضيوف من الايرانيين واللبنانيين وعرض اموال للادلاء على وجودهم كما كان يفعل معاوية في قتل شيعة الامام علي ع .

وهذا السكوت المطبق والمخزي من قبل الحكومة العراقية والنخب السياسية .

اعتقد اصبح من الخزي والعار ان يتحدث احد عن السيادة .

دولة منتهكة السيادة من قبل اقذر قوة عالمية لايهمها مصير ملايين المسلمين امام حفنة من اليهود والصهاينة .

يتحكمون بسماء وأرض العراق وينصبون منظومات الدفاع الجوي ويتنقلون دون اذن من الحكومة العراقية . احتقارا واستصغارا للحكومة والشعب .

لوكان ايه الله الشيخ كاشف الغطاء ره موجود لكتب مقال للنخب السياسية تحت عنوان ( لا في بغداد ).

مع استمرار وتيرة العدوان على العراقيين وانتهاك سيادته في وضح النهار .

هناك طابور خامس من المنافقين يعملون على شرعنه القتل الامريكي والاغتيال والاستهداف . لدواعي شيطانية مدفوعة الثمن .

امريكا لا تحترم الا القوي وتحتقر الجبان والضعيف والمنافق .

وطالبان الافغانية نموذجا حيث اصبح شريكا بعد ان كان الأول على قائمة الارهاب الامريكية ..!

متى يستوعب العراقييون الدرس ،،؟

اعتقد بعد فوات الأوان ،،!

 

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عشرة مليون كوثراني  
الحوار الاستراتيجي المنتظر بين واشنطن وبغداد ..قصور الهواء وجدليات العواطف!!
لا في بحمدون .او لا في بغداد ..!
حكومة الكاظمي والتحديات التي تنتظرها
شمته بسامير
المُكلف بالمُكلف والبادئ أظلم  !
لماذا يجب عليَّ أن أصوم صوم الدهر؟!  
الشهيدة بنت الهدى .... مثال المراة المسّلمة   
مشروعية فصائل المقاومة (دوليًا)  
🔴 شاهد عيان على ما قاموا به كتائب حزب الله  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك