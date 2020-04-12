المقالات

لماذا تعادي امريكا الصين؟!  


عبد الكاظم حسن الجابري

 

مع نهاية عام 2019, بلغ الصراع التجاري الامريكي الصيني ذروته بفرض عقوبات ضرائب متبادلة على السلع والصادرات بين البلدين.

الصين البلد العضو الاصيل في مجلس الامن, والصاعد الاكبر لقيادة الاقتصاد العالمي, والمتجه بقوة نحو القطبية العالمية, سيكون تهديدا مباشرا لأمريكا لإزاحتها عن موقعها العالمي كقطب عالمي اوحد.

الخشية الأمريكية من الصين ناشئة من ان الصين اخذ منحناها العالمي كأكبر قوة اقتصادية في العالم بالتصاعد, فالصين حاليا تحتل المرتبة الثانية بعد امريكا بالنمو الاقتصادي, وبحسب الدراسات الاقتصادية فان الصين ستكون القوة الاقتصادية الاولى في العالم عام 2030.

هذه الخشية ليست هي الوحيدة, فالصين الصاعدة اخذت خطوات مهمة في منافسة امريكا في ميدانها الذي كانت تنفرد به ألا وهو الانترنيت والمنتجات التقنية, فأمريكا لا تخشى شركات الطاقة, ولا شركات البترول, بل تخشى الشركات التكنلوجية والتي تعد ثيمة تميز امريكا.

انطلقت الصين بمشاريع تكنلوجية كبرى, واهمها بناء جزر صناعية في بحر الصين, متطورة تكنلوجيا, ومزودة برادارات ضخمة, وهذه الجزر ستكون عنصر تهديد للتجارة المارة في هذه المنطقة.

كما ان الصين بدأت بطرح الانترنيت الصيني, والذي يشكل حاليا ما نسبته 25% من الانترنيت العالمي, وان شركات التكنلوجيا والهواتف الذكية في الصين بدأت تتصدر الشركات العالمية من حيث المبيعات, فصارت هواوي في طليعة الشركات التقنية, كذلك اعتمد الصين تكنلوجيا الريبوت –الرجل الالي- وغيرها من التقنيات الحديثة.

اطلقت الصين مؤخرا تقنيات الجيل الخامس للأنترنيت 5G, وسمحت لشركاتها بإنتاج كل الاجهزة والملحقات الخاصة بهذه التقنية, وتصديرها لدول العالم سابقة امريكا بذلك.

هذه الانجاز الصيني الجديد جعل من دوائر الاعلام والاشاعة الامريكية ان تقوم بإطلاق كذبة كبيرة حول علاقة تقنيات الجيل الخامس بفايروس كورونا, وان لا وجود لهذا الفايروس, وانما هو بسبب تأثير تقنيات الجيل الخامس, والذي انطلق - بالصدفة ام بالمؤامرة- في مدينة ووهان الصينية متزامنا مع تشغيل الجيل الخامس كأول منطقة بالعالم تعمل بهذه التقنية.

امريكا تخشى التقدم التكنلوجي للصين, والذي سيجعل من الصين مهدد حقيقي لإزاحة امريكا من قيادتها  للعالم.

وعن التهديد الصيني لأمريكا يقول الجنرال روبرت سبالدينغ -والذي قاد في البنتاغون فريقا لصياغة استراتيجية جديدة للتعامل مع صعود الصين ونفوذها- ومؤلف كتاب "حرب السرية: كيف سيطرت الصين بينما النخبة الأمريكية نائمة", "إنه أكبر تهديد وجودي منذ الحزب النازي في الحرب العالمية الثانية", وأضاف قائلا: "إنه أكبر من التهديد السوفييتي بكثير، فبوصفها القوة الاقتصادية الثانية في العالم فإن لها القدرة على الوصول للحكومات والمؤسسات في الغرب بدرجة تتجاوز ما كان عليه السوفييت بكثير.

12-4-2019

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا يجب عليَّ أن أصوم صوم الدهر؟!  
الشهيدة بنت الهدى .... مثال المراة المسّلمة   
مشروعية فصائل المقاومة (دوليًا)  
🔴 شاهد عيان على ما قاموا به كتائب حزب الله  
الكسل الوظيفي  
بين زيادة الوزن والجوع  
الكاظمي: إدارة مخاطر الأزمات !!  
م العراءيين  دماغي هتضرب  
لا داعي للمجاملات والتفاؤل  
لماذا تعادي امريكا الصين؟!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك