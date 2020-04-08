🖋 الشيخ محمد الربيعي

[[ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ]]

خاتمة الامامة ،إمام العصر والحياة والعدل ،الذي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا....

🌹 نبارك لكم ذكرى ولادة الامام الحجة بن الحسن المهدي ( ع ) 🌹

في هذه الليلة المباركة كانت ولادة إمامنا ( عج ) ، ولادة كان لها ان تكون نهاية الظلم والجور وقد اعدت هذه الشخصية الهيا الاعداد الكامل التام .

فهذا هو الحلم الكبير للناس في كل جيل يتطلعون اليه بعد ان عاش الناس الظلم منذ قابيل وهابيل وكان الله يرسل الانبياء لازاحة هذا الظلم ولكن اعداء الله والحياة كانوا يقتلون النبيين بغير حق وينقضون عهد الله من بعد ميثاقة .

ولذلك كانت مسالة المهدي في الاسلام هي الحلم الكبير التي ختمت بها الامامة التي تمثل الامتداد الحركي الثقافي للرسالة ،فالأئمة ( ع ) رسل رسول الله ( ص ) وكلفوا بالنطق وايصال كل ماورد من سنته الى الناس .

وان المسلمين كلهم يلتقون بفكرة الامام المهدي ذلك الحلم الكبير المنتظر وان اختلفوا في بعض التفاصيل ،وكما يقول بن خلدون في مقدمته ان الروايات التي وردت عن النبي ( ص ) في الامام المهدي ( عج ) بلغت حد التواتر بحيث اصبح من الضروريات التي لايمكن الشك فيها لذلك روي السنة والشيعة عن رسول الله ( ص ) [ لاتذهب الدنيا حتى يلي رجل من اهل بيتي ،يوطئ اسمه اسمي ] ، والاحاديث كثيرة جدا وكل حديثا كاشفا عن حال الدنيا والبشرية وكلها تصب بحقيقة ثابته لامحال [ ان المهدي عجل الله فرجة وعد الله الذي لابد أن يتحقق ]

اذن الامام المهدي الحلم الكبير للبشرية التي سيخلصها من الظلم والعدوان ،وهو صمام امان للبشرية جمعاء ان هذه الدنيا بسكانها باقية لايستطيع ان يقضي عليها فايروس ولاقنبلة نووية ولااي شيء بما ان هناك اماما اسمه محمد بن الحسن المهدي عجل الله فرجه الشريف

يا ايتها البشرية عامة والعراقيين خاصة

ضجوا بالدعاء لله تبارك وتعالى بايام ولادة مخلصكم الامام المهدي ( عج ) ،ليفرج الله عنكم بحقه ومكانته من بلاء الفايروسات وتوسلوا بأمام عصركم ان يشفع لكم عند الله تبارك وتعالى بالتخلص من هذا البلاء وحمايتكم فلم يبقى لكم سبيل الا هو ( عج ) .

اسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من انصارة واتباعة بحق محمد واله .

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