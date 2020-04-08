الايجابية بمعناها الدقيق..!

باقر الجبوري

منذ سقوط الصنم ولغاية اليوم لازلنا نشاهد الكثير من الاعلامين ممن أصبح جل عملهم هو تسليط الضوء على النقاط السوداء والدخيلة في المجتمع العراقي واعتقد انكم تشاركوني هذا الرأي !!

واليكم بعض عناوين الصور التي يبالغون في طرحها :-

ابن يرمي امه او اباه في الشارع !

اب يرقد في المستشفى دون رعاية من ابنائه !

اب يبيع اطفاله !

عوائل ايتام بدون معيل !

عوائل تسكن مكبات النفايات !

وكذا من عشرات الصور ...

المشكلة ان هؤلاء الزمر من ( اعلاميي الصدفة ) لايظهرون ابدا الصورة الايجابية الموجودة في كل ركن من اركان المجتمع ...

التكافل الاجتماعي واعالة الاف العوائل الفقيرة !

بناء بيوت لابناء وعوائل الشهداء !

جمع التبرعات لعلاج المرضى من الفقراء !

حملة رعاية يتيم !

والخ الخ الخ ...

اعتقد ان هذا هو مجتمعنا وما عداه شواذ ودخيل او مفبرك المقصود منه تشويه صورة الانسان العراقي الحقيقية !

اليوم نسمع من خاج العراق تسمية جديدة للشعب العراقي !

البعض اخذ يسميه (( كوكب العراق ))

فكما اليابان كوكب لحاله في التكنولوجيا ومختلف العلوم !

فالعراق لوحده اليوم (( كوكب )) اكبر حتى من اليابان في الشجاعة والكرم والجود والايثار والضيافة وقلّ ان نجد أياً من مجتمعات العالم من يملك من هذه الصفات بمقدار عشر معشار ما يملكه العراقي في كوكبه ( المحتل )

اعتقد كما يجب ان يعتقد الجميع ان كل من يسيء الى صورة اهل العراق فانه لايظهر الا ( الاناء ) الذي شرب منه والبيئة التي تربى فيها او انه شخص مدفوع له للاساءة للعراق واهله!

وهم كثير في زمن (( أعلام ذيول السفارات ))

من كوكب العراق ...

تحياتي للجميع ...

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