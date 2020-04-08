أحمد لعيبي
اليوم ردت اشتري طبقة
بيض احمر من الاسواق
طبعا البيض الاحمر ماله
علاقة بالخط الاحمر والمشكلة
حتى لونه مو احمر ...
تماما مثل كل واحد
مرات اتزوعه الكاع
ويصير لو ناشط لو ثائر
لو منتفض لو مجاهد ...
وهو بيضة بطاوة بالساتر ما طاك..
واكثر شيء بالعراق يتسوق بهذا
الوقت هو الفاشل والساقط
وتبتلي على عمرك اذا انتقدته..
لان يصير هو علامة فارقة
بتاريخ بيض المائدة الفاسد..
اكلب بالطبقات مال البيض
نصهن مكسرات مثل كتلنا
الشيعية ..
وبيهن طالع الصفار مالتهن
مثلما طلعوا ساسة الكرد
والسنه عن الطريق بعد
استشهاد الشياب ودياحة
الطبقة السياسية الشيعية ..!
بيش الطبقة ..
كال بسته آلاف وبدون تبديل
البيض المكسور تشتريه البيض
كله بصفقة واحدة ..
واذا تلكًط البيض بايدك
يصير الطبقة بسبعه الاف ..
عمي بدل هاي الطالع صفارها
وهي اللي لازكه بالطبقة ..
كال ابو الاسواق ..
خويه عاجبك اشتري
ما عاجبك براحتك ..
لا نبدل الطالع صفاره
ولا اللازك بالطبقة ..
وبكيفنه ..
كتله خويه جا وينهم اللجنه
السباعية بالكتل الشيعيه عنك
لو ماخذينك تتفاوض وياهم
هم جان جبت نقش ..
عمي عاد التزم بالتسعيرة
ووخر البيضات المكسرات الفاسدات
لو ضالين على بيض دجاج الشركة
الاولي هم اهون من دولابنا ..
اشتريت جبن ايراني
ومربى سعودي
وعفت البيض ..!!
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha