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الحرب الامريكية مع ايران !


باقر الجبوري

 

واللهِ ما تخلص ..

والسبب بشارة المعصوم عليه السلام في المفهوم من قوله (( ان دولة في المشرق ستوطيء للمهدي سلطانه !!! ))

امريكا كحكومة وحكام ونظام ...

في العلن وكذلك من خلف الكواليس !!!

كلها تعتقد اعتقاد جازم ان المهدي ( المخلص ) سيخرج للعالم وان ايران هي من توطيء له سلطانه وحكمه قبل ( ضهوره ) وبعد ( قيامه ) ...

يقول احد رؤساء امريكا (( شاهدت الخميني في التلفاز وهو يدعوا الله ان يفرج عليهم بخروج شخص ما !!!

فلما سالت عن ذلك الشخص !!!

قالوا ... انه الامام الغائب للشيعة وهو ارفع وارقى من مكانة الخميني عند الشيعة الذين يتبعون الخميني وهو مختفي منذ اكثر من 1200 عام والشيعة يعتقدون انه يخرج في اخر الزمان ...

يقول ذلك الرئيس الامريكي ..

تسائلت مع نفسي اذا كنا نحن كاقوى دولة في العالم ومعنا كل دول العالم ولم نقهر الخميني وننتصر عليه !!!

فكيف سننتصر على إمام الشيعة الذي يدعوا له الخميني بالفرج ))

المشكلة ... يا أعزائي ان اعداء الاسلام من قيادات دول الكفر والالحاد تؤمن بوجود المهدي المنتظر وهي تعمل لزعزة اركان حكمه ودولته حتى قبل خروجه المؤكد عندهم !!!

وخير دليل على كلامنا ما شاهدناه من تحشيد امريكي لحرق المنطقة أو بالاصح ( خارطة حركة الامام المهدي ) عند قيامه في الشام واليمن والعراق ولبنان وايران لإيقاف زحفه المرتقب نحوا القدس للصلاة فيها وكذلك ايقاف عجلة التطور في ايران وحصارها وتجويعها حتى لاتكون نقطة الانطلاق والدعم للامام ( عج ) ولجيشه الذي سيقاتل مستقبلا بسلاح مصنوع في الجمهورية الايرانية وليس من غيرها ...

هكذا يفكر الغرب وبالذات امريكا

وهكذا يفكر يهود العالم ( المتدينين ) الذي يحكمون العالم !!!

وفي المقابل ....

نرى انفسنا ومجتمعاتنا الاسلامية والاغلب منها بعيدا كل البعد عن مقام الدفاع او التوعية بعقيدة غيبة الامام المنتظر او الدعوة له ولو بكلمة في مواقع التواصل الاجتماعي ..

ومع ذلك فانه سيخرج لامحالة (( ولو لم يبقى من الدنيا الا يوم واحد لاطال الله ذلك اليوم ليضهر فيه الحجة ابن الحسن فيملأ الارض قسطا وعدلا بعدما مُلأت ظلما وجورا ..

اللهم عجل لوليك الفرج ...

تحياتي ...

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