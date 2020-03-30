المقالات

حكومة الزرفي وصراع التوازن.. ومعركة نيل الثقة!


علي فضل الله الزبيدي

 

ظروف الدولة العراقية إلان شبيهة إلى حد ما، بعام 2014 وتحديدا" ما بعد سيطرة داعش على خمسة محافظات، فلا حكومة ولا موازنة وأي موازنة وأسعار النفط دون 30 دولار، ثم إبتلاء كورونا وما له من تداعيات على كافة المستويات والأصعدة، يضاف لذلك التصعيد الأمريكي بإتجاه مؤسسة الحشد وفصائل المقاومة بل وحتى على بعض الطبقة السياسية، هذا ما يعقد المشهد القادم المفتوح على كل الإحتمالات، وذلك ما يصعب إدارة ملف الدولة العراقية للمرحلة القادمة، ويجعل من نجاح الحكومة القادمة شبه المستحيل، بحساب المعطيات الحالية والمشاكل التي سوف تترتب على الأزمات الحالية.

أمام هذا المشهد المعتم، يعد إنتحارا" سياسيا" من يقبل بتسلم زمام تشكيل الكابينة الوزارية، من هذا الباب أقرأ تردد البناء صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر، تحمله ترشيح شخصية لمنصب رئيس مجلس الوزراء، رغم بعض المحاولات الخجولة التي دفع فيها بعدة أسماء لهذا المنصب، وأعتقد كان الغرض من ذلك الترشيح الأبقاء على حظوظه العالية في موضوعة التوافق على ترشيح رئيس الحكومة القادمة، وهذه نظرة متعقلة في المرحلة القادمة ذات المشهد السوداوي، فالتوافق يبقي حظوظ البناء في زمام الأختيار والأملاء حاضرا" مع الشركاء الساسيين، على الشخصية المرشحة، وبنفس الوقت كي لا يتحمل وزر فشل الحكومة القادمة،التي ستكون مهمتها كشخص يدخل غابة للسباع والضواري وهو أعزل.

أعود لموضوعة تكليف السيد عدنان الزرفي، فهل كان محض صدفة أم سيناريو معد مسبقا"؟ وقبل الإجابة عن هذا الإستفهام، أستعرض مسلسل التكليف وما سبقه من إستقالة حكومة عبد المهدي نتيجة التظاهرات الشعبية، تلك التظاهرات التي لم يجني منها أصحابها سوى الفوضى السياسية للبلد، دون أن يتحقق أي مطلب للمتظاهرين، وهذا ما خطط له في الأروقة المظلمة داخل وخارج الحدود العراقية، ثم جاء دور حامي الدستور برهم صالح! فرفض مرشح الكتلة الأكبر(أسعد العيداني) مدعيا" إنه (شخصية جدلية) ويهدد (السلم المجتمعي) وهذا ما أيده الحلبوسي، ثم تم إجهاض تكليف السيد علاوي، نتيجة إصرار الكرد والسنة على حصصهم في الكابينة الوزارية، ليظهر زيف شعاراتهم الرنانة، والسيد حامي الدستور كان متفرجا" على هذه المهزلة، متناسيا" مطلب  المرجعية الدينية والجماهير بحكومة مستقلة.

 حتى وصلنا للمرحلة المخطط لها، ليتولى رئيس الجمهورية(تولي) تكليف عدنان الزرفي، صاحب الجنسية المزدوجة والولاء الأمريكي، وملفات الفساد التي أثيرت بإتجاهه نتيجة إدارته مناصب تنفيذية كثيرة، فهل يعلم حامي الدستور! أن شخصية الزرفي جدلية بأمتياز مع سبق الإصرار والترصد فقط عبر بوابة الجنسية المزدوجة وولائه لأمريكا دون الملفات الصاخبة الأخرى، وهذا إثبات إن سيناريو التكليف معد مسبقا" ولم يكن محض صدفة، لرفض السيد رئيس الجمهورية لشخص أسعد العيداني وقبوله عدنان الزرفي مع إن الشخصية المقبولة أكثر جدلية من الأولى التي رفض تكليفها رئيس الجمهورية.

وبعد الوصول إلى مرحلة تشكيل الكابينة الوزارية، ما هي الإحتمالات المتوقعة، أعتقد نحن أمام ثلاثة سيناريوهات لا رابع لها:

1_ إنسحاب السيد الزرفي وتقديم إعتذاره عن تشكيل الحكومة.

2_ يستطيع الزرفي أكمال الكابينة الوزارية ويتم تقديمها لكنه لا ينجح بنيل ثقة البرلمان.

3_ يستطيع الزرفي تقديم كابينته وينال ثقة البرلمان.

وفق المعطيات التي أوصلت عدنان الزرفي لمنصة الترشيح، أستبعد حصول الإحتمالين الأول والثاني، كون شخصية الزرفي وسيناريو الترشيح، معد بإتقان عالي وبإستحضار مسبق، إذن حظوظ الشخص المرشح كبيرة، ومن المفترض يستطيع نيل ثقة البرلمان العراقي، ويتم تمرير الحكومة.

كيف سيتم التمرير؟ هنا لا بد للعودة لموضوع تكليف السيد محمد توفيق علاوي، الذي أصر وقتها ترشيح أسماء مستقلة، بعيدة عن الطبقة السياسية لكنه صدم برفض السنة والأكراد لذلك، بالإضافة لتقاطعه مع بعض القادة الشيعة، هذه العقبة سوف يتم تجاوزها من قبل الزرفي، وسيمنح الكرد والسنة إستحقاقهم وفق عرف المحاصصة السياسية، وقد يزيد بذلك من أجل تهيئة ضغط كبير على الغالبية الشعية، وهذا ما يؤسس لتصدع الكتلة السياسية الشيعية وإنقسامها على قبول منحه الثقة من عدمها، بناء على قيمة المكاسب الحزبية المتحققة للمرحلة القادمة.

العقبة الأكبر أمام عدنان الزرفي، هو تحالف البناء وتحديدا" محور فصائل بدر وصادقون، هذا على المستوى الداخلي، أما على الصعيد الخارجي، فمن المفترض أن تكون إيران هي اشد المعارضين له، ولكن ولصعوبة وضع العراق وحجم الأزمات الكبيرة والكثيرة، أتوقع غض النظر عن شخصية الزرفي من قبلهم، لأن من مصلحة  إيران عبور العراق هذه الأزمة، فالعراق رئة كبيرة للإقتصاد الإيراني، وأيران تتعامل ببراغماتية سياسية واقعية عالية طبعا" مع ضمان فرض شروط مسبقة على السيد الزرفي عبر حلفائهم السياسيين، فشخصية الزرفي أتوقع أن تتلقى دعما" كبيرا" من الولايات المتحدة الأمريكية، كنظيره السيد العبادي من أجل ضمان  بقاء القوات الأمريكية على الأراضي العراقية، لذا سوف نبقى في حدود لعبة التوازن الدولي على الجغرافية العراقية، ولا غلبة لأحد في ظل توازن النفوذ.

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لا انقلاب ولا ضربات...بل  استعراض عضلات..!
حكومة الزرفي وصراع التوازن.. ومعركة نيل الثقة!
كارت انذار اصفر  وبعده الاحمر عن
مقال وجیز حول؛ الانتظار والنظام العالمي الانسانی الرباني
الانقلاب في العراق و حرب النفط ـ الحلقة الاولى
خمس عصابات
الكورونا نذر ورسل توعية للإنسان والناس
الشقشقة الشيعية السياسية
الطريق الى الهاوية
ماذا بعد انسحاب 90‎%‎ من القوات الاجنبية من العراق ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك