كارت انذار اصفر  وبعده الاحمر عن

عبد الحسين الظالمي

النظافة من الايمان تلك الجملة السحرية التي نطق بها اسلامنا العزيز قبل اربعة عشر قرن تتصدر اليوم كل لغات العالم وتتكلم بها شعوب المعمور بكل اللغات تساندها مقولة اخرى وهي الوقاية خير من العلاج (ابقى في بيتك) ( stay home) وهكذا كل اللغات.

فلا يوجد شعب في الكرة الارضية الا وكان مضمون رسالته النظافة والتعقيم والتطهير والتعفير والاحتراز ( الوقاية) هما افضل السبل للنجاة من المرض .

والان هل فهمنا مغزى تركيز الاسلام الحنيف على النظافة والتطهير ولماذا ركز على الطهارة الظاهرية وجعلها مقدمة ضرورية لغلب العبادات فلا صلاة ولا حج لا بطهارة وهل اقدس من الصلاة والحج عبادة ؟ وهما صلة العبد بربه وقد فرض بهم الطهارة بالماء غسلا ووضوء او تيمم، والماء يجب ان يكون طاهر او التيمم بالصعيد من التراب الطيب.

اما سالنا انفسنا عن السبب والعلة لماذا جعل غسل الميت بالماء والصابون والكافور؟ اما سالنا انفسنا لماذا هذا التاكيد على الاغسال الواجبة والمستحبة في حياتنا اليومية؟ لماذا غسل الجنابة؟ وما سبب مرض الايدز في الغرب ؟ . ولماذا التاكيد على (تنظفوا فان الاسلام نظيف)؟

ماذا يفعل العالم الان للنجاة من مرض قاتل سوى النظافة والوقاية بعدم الاتصال اما ذلك ما اكد علية اسلامنا ام اننا اخذنا القشور وتركنا اللب، رغم اننا لابد من التاكيد على حقيقة هي اننا نظيفين في اجسادنا ومحيطنا الخاص وعكس ذلك في اجوائنا العامة على عكس الاخرين نظيفين جدا ومهتمين جدا في النظافة العامة ومهملين بعض الشىء في النظافة الشخصية ربما يهتمون بنظافة حيوان الليف اكثر من نظافة انفسهم وتلك هو سر العبادة ( وخصوصا الصلاة ) سبحان الله .

اكبر ازمة في اوربا وامريكا الان هي على ورق الاستخدام الخاص وهم نفسهم يقولون ان افضل طريقة لنجاة من الفايروس غسل اليدين بالماء والصابون ونحن مساجدنا ومراقدنا وضعت السائل المعقم والماء الدافىء قبل عشر سنوات او اكثر،الغرب اهمل النظافة الشخصية واهتم بالنظافة العامة ونحن اهتممنا بالنظافة الشخصية وبعضنا اهمل النظافة العامة والسر يعود الى (العبادة ).

صراحة عندما وقفت امام هذا الموضوع وجدت العجب لماذا يمنع الاسلام التبول وقوفا او التبول في الماء في الانهر ولماذا جعل (التنجية ) اخر وسيلة للطهارة فيما استخدمها الغرب او وسيلة؟ لماذا استحباب غسل اليدين قبل الاكل؟ ( اين سلبجة اجداننا ايام زمان قبل الوليمة)؟. لماذا استحباب الاستنشاق اثناء الوضوء؟ لماذا شرب الماء جلوسا؟ لماذا التاكيد على نجاسة الماء غير المتصل اذا لامس النجاسة والذي اقل من الكر؟ لماذا ذهب مثلا عندنا لا تبصق بالبئر الذي تشرب منه؟ لماذا حرم الماء الذي يلطعه الكلب؟ والف لماذا تبع ذلك؟ هل فعلا الله سبحانه وتعالى محتاج لتلك التعليمات والارشادات ؟.

الجواب لكم.

بعد كارثة كورونا ماذا علينا ان نفعل وخصوصا نحن المسلمين والعراقيين بالدرجة الاولى كيف نعيد النظر في قضية اتمام الوجه الاخر من النظافة وهو النظافة العامة ليكون مظهرنا الخارجي مطابق لمظهرنا الشخصي والمفارقة العجيبة ان اقبح وصف يمكن ان تصف به الاخر عندنا ان تقول له (وسخ او قذر) فهل نخجل من قول الاخرين لنا ذلك؟

فيما يتعلق بالنظافة العامة ولا تقل لي هذه هي مسؤولية الحكومة فقط بالعكس هذه مسؤولية الكل وعامل النظافة يجمع النفايات ولا ينظف ابواب البيوت والشوارع والاسواق والصراحة مرة احيانا نحن في العراق انظف الشعوب شخصيا واوساخها مدنيا! من يعترض ( شاهد الانهر والطرق الخارجية والسواقي والاسواق ) .

بعد ان تنجلي غبرة كورونا علينا ان نحشد كل امكانياتنا لاهتمام بالصحة العامة للكل (مؤسسات صحية يجب ان تكون بافضل حال، وتغذية ونظافة عامة وخاصة، واهتمام بالمحيط والبيئه وفرض رقابة صارمة ) وعلينا ان نرفع شعار(مثلما كانت النظافة الشخصية ايمان علينا ان نجعل النظافة العامة ثقافة عامة وعمل عبادي والتزام اخلاقي ونجرم المخالف)، وتلك الامور لامجال للمجاملة فيها ابدا . فبعد كورونا الف كورونا لا سامح الله وربما هذا كارت انذار اصفر وبعده الاحمر لا سامح الله .

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