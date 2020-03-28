المقالات

مواقف السعودية والامارات تغيير ام تكتيك ؟

52 2020-03-28

د. علي الطويل

 

 

في تصريحات لافته وسائل الاعلام انباء عن استعداد السعودية وقف اطلاق النار في اليمن ، من جانب اخر اوردت وكالات انباء مختلفة خبر اتصال بن زايد بالرئيس السوري بشار الاسد والتعبير عن استعداده للوقوف مع سوريا في مواجهة مرض الكورونا ، فما الذي حدا مما بدا ياترى؟ ولو قرانا هذين الخبرين استنادا الى المعطيات السياسية والاقتصادية والامنية وتداعيات ونتائج ماافرزه انتشار مرض الكورونا على الساحة العالمية ،  فانه تبرز لنا عدة عناصر ساهمت في تغيير مواقف هاتين الدولتين المتفرعنتين على مدى السنين القليلة الماضية .

ولعل من ابرز العناصر الدافعة باتجاه هذه المواقف مايلي .

1.حالة الفزع والخوف من الانهيار الاقتصادي المروع للولايات المتحدة بعد انتشار مرض الكورونا بشكل كاسح وشلل الاقتصاد الامريكي وخاصة في مدينة المال والاعمال نيويورك وتوقف كافة المصانع والمكاتب الاستثمارية والبورصات والخسائر الجسيمة التي تكبدها قطاع المال والاعمال وبشكل غير مسبوق  ، الامر الذي اشعر ال زايد وال سعود بانهم يتكأون عل حائط في طريقه  للسقوط في اي لحظة .

2.انهيار اسعار النفط وبشكل مخيف وتراجع الصادرات ، والشعور بانه ليس هناك افق قريب يؤشر لعودتها الى سابقتها او اقل من سابقتها حتى بمدى اشهر ،

3. الامر الثالث والاهم باعتقادنا هو شعور هذين  النظامين ان محور المقاومة يتنامى وان انهيار امريكا يعني تسيد هذا المحور في المنطقة والعالم ، وخاصة في الساحتين اليمنية والسورية والتي شهدتا اقذر الصراعات التي قادها هذين النظامين ضد هذين البلدين وصرفوا معظم ثروات شعوبهم بشكل عبثي اذ ضاعت سدا بفضل دعم وصمود ابناء المقاومة في هذين البلدين ، وبالتالي فان هذين النظامين يريدان يبديان نوع من المرونه في مواقفهم تقربا لهذا المحور .

4.الفشل الكبير والخسائر الجسيمة التي يتكبدهما هذين النظامين جراء الحروب التي يفتعلونها في العالم الاسلامي جعلتهم يخسرون المليارات ، واذا مااستمرت هذه الخسائر في ظل انهيار اسعار النفط يعني ان هذين النظامين سينهاران ايضا وهو مايتوقعه الكثير من المراقبين .

واستنادا الى ذلك ان هذين النظامين  الذان لاعهد لهما انما يتراجعان عن مواقفهمها وان مساحة التكتيك ضيقة بالنسبة لهما لان جبروتهما من جبروت امريكا الايله للسقوط ، اذن فلا بد لهما من تغيير مواقف ولابد لهما من تبيض وجههما الذي اسود جراء افعالهما في المنطقة والعالم الاسلامي وتدخلاتهما الخبيثة في تفتيت الدول وتمزقها وافتعال الحروب والمشاكل في شرق العالم الاسلامي وغربه ، واخيرا فان هذين النظامين سببا رئيسيا في اغلب مشاكل العالم الاسلامي لابد ان يجنيا عاجلا ام اجلا نتائج افعالهما وما خربته ايديهما بدفع امريكي اسرائيلي يصب في مصالحهما على حساب مصالح شعوب المنطقة

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مواقف السعودية والامارات تغيير ام تكتيك ؟
كلنا مقاومة
أمريكا وأسرائيل أرهاصات الافول وبوادر الزوال
♦️ العَداء مع إيران إلى إين؟!
انفقوا سرا لاعلانية 
الدين...العلم...المنقذ...كورونا
شكر وتقدير إلى
فصائل المقاومة والحشد .. سيناريو التصدي للعدوان الامريكي المحتمل
ازمة كورونا.... وازمة منع التجوال
أمريكا بين التهويل والحقيقة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك