المقالات

فصائل المقاومة والحشد .. سيناريو التصدي للعدوان الامريكي المحتمل


أحمد حسن العراقي

 

كتبت سابقا عن المخطط الامريكي لإستهداف الحشد وفصائل المقاومة واليوم كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن بعض المعلومات عن هذا المخطط .. وتبين صحة القراءة الإستشرافية التي طرحتها في مقالي السابق .

في هذا المقال اريد ان أبين نقاط القوة وآلية الردع التي تتمتع بها فصائل المقاومة والحشد وسيناريو الرد على العدوان الامريكي اذا ما قرر ترامب خوض الحرب التي يخطط لها ..

في الحقيقة يظن بعض المراقبين والمتابعين والمحللين ان الحرب القادمة هي حرب تقليدية بمعنى ان تبدا الطائرات الامريكية بشن غارات على مواقع للحشد وعلى مقرات لفصائل المقاومة ثم تندلع معركة برية بين القوات الأمريكية وألوية الحشد ..

في الحقيقة ان هذه القراءة غير دقيقة ابدا .. على الأقل في الشق المتعلق بتكتيكات فصائل المقاومة ..فالمقاومة لن تخوض معركة تقليدية ابدا بل لن تخوض معركة عسكرية .. وإنما ستلجأ الى عمليات كامندوز نوعية ومعقدة خصوصا وان هناك فرقا خاصة تدربت على يد حزب الله اللبناني لتنفيذ هكذا عمليات كما ان فصائل المقاومة تمتلك أسلحة متطورة وقد اشارت التقارير الامريكية عام 2018 الى ان فصائل شيعية حصلت على عدد كبير من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى التي زودها بها الحرس الثوري الإيراني  .. وهذا ما قد يدخل كورقة هامة قد تغير المعادلة في المواجهة القادمة

مضافا الى ذلك ان خلايا فصائل المقاومة في حال إندلاع الحرب مع الأمريكيين ستنفذ عمليات امنية تستهدف عناصر وشخصيات تعمل لصالح السفارة الأمريكية ..وأظن انه سيشمل اذرع سياسية وإعلامية لها صلة بالاميركيين

من هنا فإن الحرب القادمة اذا ما قرر الأمريكيون شنها فإنها ستكون حرب معقدة ومليئة بالمفاجآت بالنسبة للامريكيين وعملائهم في العراق

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مواقف السعودية والامارات تغيير ام تكتيك ؟
كلنا مقاومة
أمريكا وأسرائيل أرهاصات الافول وبوادر الزوال
♦️ العَداء مع إيران إلى إين؟!
انفقوا سرا لاعلانية 
الدين...العلم...المنقذ...كورونا
شكر وتقدير إلى
فصائل المقاومة والحشد .. سيناريو التصدي للعدوان الامريكي المحتمل
ازمة كورونا.... وازمة منع التجوال
أمريكا بين التهويل والحقيقة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك