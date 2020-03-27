حدث في مثل هذا اليوم..!

احمد لعيبي
*اشتريت كيلوين زوري وكيلو بصل
وفجل وخمس كرص خبز اسمر.
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*دورت بالفيس على ناشط مدني
مختطف ماكو منذ مدة طويلة
وما عرفت السبب والحمد لله.
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*بالسيطرة الشرطي وكفني
وكال بلكي توصل الشباب بطريقك..
باوعت للشباب خمسة ..
كتله جا الحضر عليمن اذا احطلي خمسة
بالسيارة انوب لا جفوف ولا كمامة ولا شيب
ميتي ..كتله صدك تسولف ..
انوب كلي خليهم بالبدي ..🤔🤔
حطيتهم بالبدي..
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*تعاركت لاول مرة منذ سنوات
مع جهالي علمود الريمونت كونترول
لان كلمن يريد يدير القناة براحته..
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*لكيت واحد دازلي طلب صداقة
من الصين و عنده منشور كاتب
بيه بفضل الحمزة ابو احزامين
انكشف عنا السوء..
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* اليوم بالكرادة داخل صايرة
زيارة الكاظم الا شوية
الناس واكفه يم كهرمانه تسولف ..
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*اسيا كمال تكول لازم ما نطلع الباب
وهي امس بالرشيد وقبلها بالعراقية
واليوم طالعه بالام بي سي عراق.
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*شفت مسلسل لعادل امام اسمه عوالم خفية
بيه يمثل دور صحفي حتى رئيس جمهورية
ما عنده صلاحياته وعلاقاته ..
اصلا خفت منه يكلف الزرفي ..
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* طبيت لصيدلية اشتري كمامات
شفت علبة بيها كمامات صفر
كتله بيش كال بسته ونص ..
كتله انطيني اثنين ..
خليت هاي بعلاكه وجابلي
علبة ثانية ..
انطيته ٢٥الف ..
ومنتظر يرجعلي الباقي ..
وهو يباوع عليه ..
طلع الكمامة الوحدة بسته ونص
اي والحمزة ابو احزامين..
رجعتهن كلهن ..
شبيه اليشماغ وواحد يتنكب😷😷
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انت ليش ضايج من التصوير
للمساعدات الانسانية اللي يقدمها
الشباب والمعممين ..
ترة ما يدزوها مثل نشاطاتك للسفارة
ولا يزاحمون صورك وتقاريرك
لان كلمن شغله مختلف ..
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هذا مرات يروح يتسول علمود الفقرة
ومرات ينطي حصته الخاصة اللي في بيته
يعني مو مثلك تتحاسب مع السفارة
على الكلمة والصورة والمقال
والتسقيط والاشاعة ونشر الكذب..
فلا تخاف من التصوير ..
واذا على كرامةالانسان إطمئن محفوظة
بس تعال على اللايك اللي تحسبه عالسفارة
بفلوس ..وعلى اغتيال الناس معنويا
والاساءة لأعراض الوادم ...
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عود ليش محد يحترم نفسه
عود ليش الساقط يستشرف بالازمة
ويصير طبيب روحاني
وهو معلق قلبه بالمشروب الروحي..
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يعني شتريد من تسقيطك لحملات الاغاثة
شتريد من تحجي على شباب نعاله يسوة قلمك
وعمامته تسوة راسك والف راس من ربعك..!
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يا اخي العراق بلد الحسين
وحتى حصان حاتم الطائي مشوي
بالعراق بحطب عراقي ..
هالتمسلت الزايد شنو ؟
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