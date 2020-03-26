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هم الرجال..


🖋 الشيخ محمد الربيعي

 

[[ من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلا ]]

من الطبيعي هناك فرقا بين الذكورة والرجولة وكان هذا الفرق واضح وجلي في تناول القران لهذه المفردات  وان النسبة بينهما عموم وخصوص حيث كل رجل ذكر ،وليس كل ذكر رجل ، ومن الملاحظ ان كلمة ( ذكر ) غالبا ماجاءت في القران في المواطن الدنيوية التي يجتمع بها الجميع امثال الخلق والتوزيع والارث وما شابه.

 ولكن كلمة ( رجل ) فتاتي في مواطن الخاصة التي يحبها الله تعالى [ وما ارسلنا من قبلك إلا رجال ] ،فالرجولة هي تحمل المسئولية الذب عن التوحيد كما اشارت ( اية 20 في القصص) والرجولة قوة في القول والصدعا بالحق كما اشارة ( اية 28 في غافر ) ،والرجولة صمود امام الملهيات واستعلاء على المغريات حذرا من يوم عصيب كما اشارة ( اية 37 النور ).

الرجولة ليست تطويل الشارب ورفع الصوت او عرضه للعضلات بل الرجولة صدق بالعهد وثبات على طريق الحق كما اشارة ( اية 23 الاحزاب ) ، الرجولة هي العلم اليقين ان حال الامة لايمكن تغييره الا بأصلاح افرادة كما اشارت ( الاية 11 الرعد ) ، محل الشاهد

يا ابناء العراق الاوفياء الشرفاء

عند الازمات تشتد الحاجة لوجود الرجال الحقيقيين ، عند الفتن نحتاج الى رجال يثبتون على الحق ويدافعون عن الحق ولايخافون في الله لومة لائم، فانتم اثبتم رجولتكم في طرد ذكور الدواعش وفكرهم النجس واليوم نريد منكم اثبات لرجولتكم في مقاومة الحرب البايلوجية الفايروسية وذلك من خلال عدم تقصير الميسورين كلا بحسب منطقته لإعانة الاقل يسرا من خلال الطعام وتوفير مستلزمات الوقاية ، اثبتوا رجولتكم من خلال الالتزام بتطبيق قانون الحظر الصحي اثبتوا رجولتكم من خلال اعانتة اخوانكم من دوائر الخدمات.

 اسال الله نصركم وعزكم فانتم العراقيين هم الرجال..

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