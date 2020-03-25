المقالات

لن تمحو ذكرنا..!

56 2020-03-25

د.علي الطويل

 

 

منذ اكثر من ٣ سنوات واعلام العدو الامريكي وتوابعه وذيوله وقد اكتوو بنار ، لم يتركو سيئة ولا او موبقة ولم ينسوا موقفا سلبيا او ايجابيا الا وتناولوه بالشتيمة والتعريض والتشهير ، فكل مايتعلق بالمرجعية عرضة لاعلامهم ، وكل معمم متهم لديهم ، وكل مؤسسة دينية هي لغرض التخريب والسرقة والتحايل بحسب رايهم ، واما الحشد الشعبي فانه عدو الانسانية الذي يجب ان يجتث او ينفى من الارض ، كل ذلك لان كل مشاريع الصهاينة وجنودها في العراق تصطدم بحائط المرجعية الدينية الفولاذي ، وما ينتج عنها وعن امتداداتها هو عدو يجب محاربته ، ولم يبعد عن ذاكرتهم وليد الفتوى الذي حطم مشروعهم العالمي الكبير في العراق ، وما ان انطلقت مظاهرات تشرين حتى اطلق الامريكان كلاب سفارتهم ليركبوا موجتها ويحركون العقل الجمعي للمتظاهرين باتجاه تشويه سمعة الحشد والمرجعية والمعممين وكادت تنجح حبائلهم لولا حكمة المرجعية وبعد نظرها وخبرتها في التعامل مع الاحداث الكبرى بكل تاني وصبر وثبات ، وكانت شعارات كلاب السفارات تتبجح بحب الوطن والحرص على المواطن واعدت لذلك حملة اعلامية قد نبالغ اذا ماقلنا انها الاضخم والاوسع في تاريخ العراق على الاطلاق.

وما ان ظهر فايروس كورونا ذلك الجندي الرباني الذي يبدو انه سيرتب اوراق العالم باجمعه سياسته واقتصاده وحتى مجتمعاته ، حتى اختفى اولئك الذي اصموا اذان الناس بصراخهم يريدون وطنا وينتصرون للمواطن وتركوا الساحة بهدوء مستغلين ذاكرة العراقيين التي تنسى بسرعة ، ليحولوا برنامجهم هذه المرة باتجاه (كلمة الرياء) التي اصبحت احدى العقائدية المهمة حتى عند الالحاديين منهم ، ليشهروا بها حملات الاغاثة والعون للفقراء  التي دعت اليها المرجعية بسبب حضر التجوال وقطع الطرق وفقدان المعيلين لارزاقهم فلا شغل لهم الان الا هذا البرنامج التكافلي الكبير الذي تناخى له العراقيين كما تناخوا للجهاد الكفائي  ، ولكن كما فشلت مخططاتهم السابقة وحربهم الناعمة ستفشل حربهم الاعلامية الناعمة  الجديدة ،

ان عيون العراقيين دائما ساخصة نحو ازقة النجف ومايصدر منها ، وعلى طول التاريخ ومنذ زمن غيبة الامام عليه السلام ، كانت المرجعية الدينية هي المنقذ الاخير في احلك المواقف قتامة وخاصة  بالنسبة لاتباع اهل البيت ، وقد تعلموا وخاصة في عهدنا المعاصر انها صمام الامان وحائط الصد لكل المخططات الخبيثة التي تريد الشر بالعراقيين.

 فهاي الكورونا تعيد نصاعة المشهد العراقي والصورة الحقيقية التي اراد ابناء السفارة محوها من ذاكرة العراقيين وزرع قيم الشر والابتذال والسفاهة محلها ، ولكن هبهات فهذا شعب اهل البيت عليهم السلام لايلبس الاثوب الصفاء والنقاء والخير وشواهد الدهر تنبأك بما حاولوا طمسة ، فالجهاد والخير والغيرة والنخوة والالتصاق بالمرجعية صفات لاتمحوها صفحات السفارة ، ومن اراد فاليتابع التيجان السوداء والبيضاء والخدام الحسينيون وقد تحولوا الى باعة جوالين وممرضين وناصحين  لايقصدون الربح المادي ولا السمعة الدنيوية بعملهم بقدر التسابق على مرضاة الله ، فهل بعد ذلك تستطيع السفارات وابناء السفارات ان تمحوا ذكرنا ؟

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
 لماذا حظر التجوال، للتعامل مع فايروس كورونا المستجد؟
ان توحدتم انتصرتم 
بماذا تميز الزرفي كي نتقبله رئيسا لمجلس الوزراء ؟!
رئيس الوزراء المكلف بين الوصول الى يوم التصويت ومطبات الطريق الصعبة
العالم في جائحة تتبعها نائحة
إرفعوا أصواتكم !
سيناريو الانقلاب العسكري في العراق  بقيادة امريكية
كيف يمكننا إنقاذ العراق من الهاوية؟!
الامل في زمن كورونا
لن تمحو ذكرنا..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك