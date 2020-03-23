لرد على اهم حجة لدى الجماعة الصرخية

ا✍ باقر الجبوري

قال احد الصعاليك ان أية الله العظمى وولي امر المسلمين السيد الصرخي ( دامت بركاته )

أعلم من السيستاني

فقلنا ... وما الدليل

قال ... كتب كتابا في الاصول بعدة اجزاء

ولايوجد للسيستاني كتاب واحد في الاصول بخط يده وكل ما له في الاصول مجرد تقريرات ...

فقلنا .. تقريرات من

قالوا ... تقريرات كتبها طلاب السيستاني

قلنا ... ومن هم طلابه

قالوا ... طلاب بحث الخارج الذين درسوا عنده

فقلنا ... فلماذا لايكتب طلاب الصرخي تقريرات الاصول نقلا عن استاذهم (( المعلم الاعلم ))

قالوا ... !!!!!! 🤐🤐🤐

طبعا ... لاجواب فلا أحد من طلاب الصرخي قد وصل الى مستوى بحث الخارج ليعرف كيف تكتب التقريرات التي يطرحها العالم في درسه ...

والاصح ان نقول ان معلمهم اصلا لم يصل الى درس البحث الخارج ولهذا نراه لايعرف ما هو الفرق بين كتابة كتاب بالاصول وبين كتابة التقريرات 😛😛😛

قلنا ... عجيب

فمن الاعلم ... من يجتهد طلاب البحث الخارج الذين قضوا عمرهم في طلب العلم لحضور دروسه في الاصول فيأخذون منه تقريراتهم الأصولية ويؤلفون منها كتبا حسب مايراه هو في بحوثه ودروسه التي يلقيها عليهم (( السيستاني )) !!

أم من يكتب كتبه بنفسه لنفسه لانه لا يستطيع تدريس البحث الخارج ولايوجد لديه طلاب وصلوا الى مستوى درس البحث الخارج أصلا ...

السيد السيستاني لايحتاج لكتابة كتاب في الاصول فطلابه تكفلوا بكتابة تقاريرهم عن درسه

المنهج الذي يعطيه في درس الاصول لمدة تتجاوز الاربع سنوات كافي ليسد الافواه النتنة التي لا تعرف الفرق بين الاصول والفروع ....

السيستاني لا يحتاج ... طلبته تحتاجه

فمن انتم ...

ذكرتني هذه المحاورة بأمير الصعاليك

عروة ابن الورد مع الفارق الكبير بين شخصية (( عروة )) وصعاليكه وبين جلكاني وجماعته

والرباط فوگ البتلوا

تحياتي

من ساتر الحوزة ....

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