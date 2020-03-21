مشاهدات بغدادية

أحمد لعيبي

*القوات الامنية متفاوتة في تطبيق الحضر من منطقة لأخرى والناس تجاوبهم كذلك يختلف من منطقة لأخرى..

*الاسعار للمواد الغذائية والخضراوات والمخابز متوفرة بكثرة رغم تزاحم الناس في بعض المناطق وهناك صعود طفيف في بعض الاسعار ومن منطقة لأخرى ..

*بعض الصيدليات شرعت بتقديم المعقم والكفوف بشكل مجاني لمن يرتاد الصيدلية وهذا تطور نوعي وايجابي ..

* اجهزة الرقابة الامنية ومراقبة الاسعار منتشرة ولها دور ايجابي واضح في السيطرة على الازمة ..

*طبابة الح..شد تقاتل بتعفير المناطق والشوارع والمناطق ذات الكثافة السكانية والاقل بنى تحتية واجهزتها وآلياتها وكوادرها في حالة تأهب قصوى

*اغلب المحلات عدا الغذائية تكاد تكون مغلقة تماما

وهذا جزء من الشعور العال بالمسؤولية ..

*هناك مفارز توعية طبية بمكبرات الصوت تجوب المناطق تحث المواطنين على لزوم بيوتهم ومساعدة الكوادر الطبية في مهامها..

*انتشار الكثير من الفرق التطوعية والمؤسسات والروابط في المساجد لتوزيع السلة الغذائية على اصحاب الدخل اليومي وهذا بعين الله.

*رأيي شخصي ..للان الطاف الله وصاحب الزمان والمكان الامام المهدي المنتظر عليه السلام دعواتكم له بالسلامة والحفظ من هذا الوباء..

وهذا يحتم على الجميع التزام البيوت واتباع الارشادات الطبية فلطف الله قد يرفع اذا كان

لا يجابه بالشكر والطاعة والالتزام..

*على وزارتي الزراعة والتجارة بعث رسائل تطمينية اكثر للناس ليكون طلبهم للحاجة محدود وليس مقلق ومبالغ في الشراء..

في هذا اللحظة

قولوا يا الله يا الله يا الله.

فإننا لا نملك غيرك ولا نتكل على سواك..