المقالات

مشاهدات بغدادية

64 2020-03-21

أحمد لعيبي

 

*القوات الامنية متفاوتة في تطبيق الحضر من منطقة لأخرى والناس تجاوبهم كذلك يختلف من منطقة لأخرى..

*الاسعار للمواد الغذائية والخضراوات والمخابز متوفرة بكثرة رغم تزاحم الناس في بعض المناطق وهناك صعود طفيف في بعض الاسعار ومن منطقة لأخرى ..

*بعض الصيدليات شرعت بتقديم المعقم والكفوف بشكل مجاني لمن يرتاد الصيدلية وهذا تطور نوعي وايجابي ..

* اجهزة الرقابة الامنية ومراقبة الاسعار منتشرة ولها دور ايجابي واضح في السيطرة على الازمة ..

*طبابة الح..شد تقاتل بتعفير المناطق والشوارع والمناطق ذات الكثافة السكانية والاقل بنى تحتية واجهزتها وآلياتها وكوادرها في حالة تأهب قصوى

*اغلب المحلات عدا الغذائية تكاد تكون مغلقة تماما

وهذا جزء من الشعور العال بالمسؤولية ..

*هناك مفارز توعية طبية بمكبرات الصوت تجوب المناطق تحث المواطنين على لزوم بيوتهم ومساعدة الكوادر الطبية في مهامها..

*انتشار الكثير من الفرق التطوعية والمؤسسات والروابط في المساجد لتوزيع السلة الغذائية على اصحاب الدخل اليومي وهذا بعين الله.

*رأيي شخصي ..للان الطاف الله وصاحب الزمان والمكان الامام المهدي المنتظر عليه السلام دعواتكم له بالسلامة والحفظ من هذا الوباء..

وهذا يحتم على الجميع التزام البيوت واتباع الارشادات الطبية فلطف الله قد يرفع اذا كان

لا يجابه بالشكر والطاعة والالتزام..

*على وزارتي الزراعة والتجارة بعث رسائل تطمينية اكثر للناس ليكون طلبهم للحاجة محدود وليس مقلق ومبالغ في الشراء..

في هذا اللحظة

قولوا يا الله يا الله يا الله.

فإننا لا نملك غيرك ولا نتكل على سواك..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الوباء والمجتمع والاحزاب
بوتين قيصر حديث واكب تطور العصر
مشاهدات بغدادية
علماء الدين . . في مواجهة الفتنة
من ووهان الى الرومان الى مدينة سوهان
البصريون في المحنة .. مثال يُحتذى به
المنتظر.. لآخر الزمان
تأريخ المسؤول السياسي
أمريكا حليف استراتيجي للعراق
كورونا اذل كبرياء الدول العظمى
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك