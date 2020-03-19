المقالات

التكليف الأزمة!!

49 2020-03-19

د.علي الطويل

 

 

لايخفى على احد من المتابعين للشان العراقي انه منذ بدا الحراك الشعبي الذي كان  عنوانه المطالبة بالخدمات والقضاء على الفساد واصلاح النظام السياسي والانتخابي ، وقد  كانت هذه العناوين هي البائنة في ظاهر الحراك الشعبي ، ولكن باطن الحركة ومفاعيلها كانت تخفي  اشياء كثيرة كشفت الاحداث اللاحقة عنها اذ ما ان تقدم الزمن بها حتى اتضحت الكثير  مقاصدها بشكل واضح وجلي وظهرت المحركات الدافعة لها وبشكل لايخفى حتى على الانسان البسيط ، وهنا لانريد التقليل من شان التظاهرات والاساءة الى المتظاهرين بقدر تسليط الضوء على ما تخفيه الجهات المعادية وما اعدته من مكر وخداع وبما تملكة من اعلام مسيطر في توجيه الراي العام  ، وكان مما رفع من شعارات وضمن المطالبة باصلاح النظام السياسي هو عدم ترشيح شخصية جدلية والتاكيد على ان لاتكون فاسدة وتمتلك جنسية ثانية غير الجنسية العراقية .

والمتابع لتصريحات رئيس الجمهورية وسلوكياته يجدها تصب في ذات الاتجاه الذي رفعه المتظاهرين ابتدأء  ،  لابل تبناه من خلال لقائه بالمتظاهرين ومن خلال رسائله للكتل السياسية وادعى انه لايستطيع مخالفة المطالب الشعبية والمرجعية ، وابرزها ان يكون رئيس الوزراء غير جدلي : مطلب المرجعية : وان لايملك جنسية غير الجنسية العراقية : مطلب المتظاهرين : .وكما ان هذه المعلومة واضحة كذلك فان نوايا السبد رئيس الجمهورية لم تعد خافية على احد ، واذا انطلت على كثير من الناس في بداية الحراك الشعبي فانها لم تنطلي  على احد منذ بدا الحراك السياسي لاختيار رئيس وزراء بديلا عن السيد عادل عبد المهدي وظهور جدلية من سيشكل الحكومة ، اذ استثمرها برهم صالح لتظهر نواياه بشكل غير  خفي   ، فالاجندة الامريكية التي فشلت في تحقيقها من خلال حرف المظاهرات وفشل الانقلاب العسكري ، قد حققها برهم صالح من خلال استغلال منصبه وخرقه للدستور وهو ما يعرف بانه حامي لهذا الدستور .

فاصرار رئيس الجمهورية على شخصيات ذات توجهات امريكية لايفسر الا انه خاضع وسائر في المشروع الامريكي لتدمير العراق وتمرير المخطط العدواني الذي يريد التلاعب بالشان العراقي ، ويعتبر  ذلك خيانة كبرى لتطلعات الجماهير العراقية ، وخيانة للوطن وحنثا باليمين الذي ادها الرئيس اثناء تكليفه ، ان تكليف الزرفي لرئاسة الجمهورية يعد ازمة حقيقية ادخلها الرئيس برهم صالح بعد تجاوزه للدستور وللاعراف السياسية المتبعة منذ سقوط النظام والى الان ، بل هي تعتبر الخطوة الاولى لقلب المعادلة التي اسس عليها النظام الجديد في حكم الاغلبية ، ولاجل اعادة الكرة لحكم الاقلية التي عانى منها العراق لعقود طويلة وما جنى من جرائها الا الويلات .وسلام قبل الكلام ، ان على كتل الاغلبية السكانية ان تعي مايدور حولها وان تتجاوز القوالب التقليدية والنوايا الساذجة التي عفى عليها الزمن وان تفكر بطريقة حضارية خالية من العواطف والمجاملات ، والا البعض انكم سوف تاكلون بيوم ياكل الثور الابيض . والسلام

ــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عن شخص اسمه مناف الموسوي..!
التكليف الأزمة!!
تشخيص الخلل من زاويتين سياسية وقانونية (ترشيح الزرفي انموذجا )
غلق مراقد الائمة (عليهم السلام)  والفايروسات
هل كورونا جريمة ضد مجهول؟!
عقدة رئاسة مجلس الوزراء العراقي في اللا نهاية
كيف أنتم إذا خرج المهدي عج ؟!
رسالة كفران..!
المصائب لا تأتي فرادى
الجمل او شيطان الفتنة في العراق...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 320.51
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.8
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك