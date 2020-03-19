رسالة كفران..!

جاسم محمد الصافي

شكرا امريكا

شكرا الصين الشعبية

لقد جعلتم العالم أكثر رعبا واشد تقتيلا

ليس العالم خارجا عنا بل هو ما في داخلنا , لهذا نحن نعيش اعلامكم اكثر من واقعنا , تبا لمن وقع للشيطان ... تبا للتقنية , يجب ان نفقد الذاكرة , او نطفئ لصيانة الانسانية على اقل تقدير , ونكون مثل داود حين مات ابنه تخلص من الامل ... تبا للأمل المسكن فينا… شر الشرور كما يقول فلاسفة اليونان

ومن لم يمت بسيف كرونا مات من رعبها , وموت الفتى بمرض مزمن أعلى وأفخر

وأنتم حكمتم علينا جميعا بالعزل المؤجل , وان تطاردنا الشرطة لبيت الطاعة ، كما تطارد الكلاب السائبة , نحن الحرافيش غربان شؤم وكارثة , الكل مشكوك فيه حتى يتجاوز مدة الحجر ليثبت بعدها انه مصطفى من فصيلة البشر النادرة

لقد شربنا من نهر الجنون ولم تعد فينا من عاقلة , وكذلك شرب اميرنا ليبقى واليا علينا , فمن العدل ان نكون مجانين حتى لا نتهم بأفكار العقل الفانية , اغرقنا بفيض من النجاسة

ويجب ان نطفأ الاحلام لتتقد شعلة امريكا وتسور الصين بالعظمة , ولا يهم ان دفنا خارج اسوار المدينة كالنفايات او على عمق ست او عشرة امتار من مؤخرة ترامب او شي جين بينغ فكلاهما انتن من اقذر مقبرة

كم حاولنا ان نربط في رقبة القط جرس ينبئنا بالخطر اذا ما جاء , لكنها فكرة غبية ان يكون المنتصر قاضي وهو جلاد في طبعة , لقد علمونا كيف نكون نعاجا وان كانت لنا انيابا , ماااااءءء ...ماااءءء .. تسقط منظمة الامم , تفو .

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