المقالات

رسالة كفران..!


 

جاسم محمد الصافي

شكرا امريكا

شكرا الصين الشعبية

لقد جعلتم العالم أكثر رعبا واشد تقتيلا

ليس العالم خارجا عنا بل هو ما في داخلنا , لهذا نحن نعيش اعلامكم اكثر من واقعنا , تبا لمن وقع للشيطان ... تبا للتقنية , يجب ان نفقد الذاكرة , او نطفئ لصيانة الانسانية على اقل تقدير , ونكون مثل داود حين مات ابنه تخلص من الامل ... تبا للأمل المسكن فينا…  شر الشرور كما يقول فلاسفة اليونان

ومن لم يمت بسيف كرونا مات من رعبها , وموت الفتى بمرض مزمن أعلى وأفخر

وأنتم حكمتم علينا جميعا بالعزل المؤجل , وان تطاردنا الشرطة لبيت الطاعة ، كما تطارد الكلاب السائبة , نحن الحرافيش غربان شؤم وكارثة , الكل مشكوك فيه حتى يتجاوز مدة الحجر ليثبت بعدها انه مصطفى من فصيلة البشر النادرة

لقد شربنا من نهر الجنون ولم تعد فينا من عاقلة , وكذلك شرب اميرنا ليبقى واليا علينا , فمن العدل ان نكون مجانين حتى لا نتهم بأفكار العقل الفانية , اغرقنا بفيض من النجاسة

ويجب ان نطفأ الاحلام لتتقد شعلة امريكا وتسور الصين بالعظمة , ولا يهم ان دفنا خارج اسوار المدينة كالنفايات او على عمق ست او عشرة امتار من مؤخرة ترامب او شي جين بينغ فكلاهما انتن من اقذر مقبرة

كم حاولنا ان نربط في رقبة القط جرس ينبئنا بالخطر اذا ما جاء , لكنها فكرة غبية ان يكون المنتصر قاضي وهو جلاد في طبعة , لقد علمونا كيف نكون نعاجا وان كانت لنا انيابا , ماااااءءء ...ماااءءء .. تسقط منظمة الامم , تفو .

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عن شخص اسمه مناف الموسوي..!
التكليف الأزمة!!
تشخيص الخلل من زاويتين سياسية وقانونية (ترشيح الزرفي انموذجا )
غلق مراقد الائمة (عليهم السلام)  والفايروسات
هل كورونا جريمة ضد مجهول؟!
عقدة رئاسة مجلس الوزراء العراقي في اللا نهاية
كيف أنتم إذا خرج المهدي عج ؟!
رسالة كفران..!
المصائب لا تأتي فرادى
الجمل او شيطان الفتنة في العراق...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 320.51
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.8
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك