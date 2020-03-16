المقالات

الواح طينية؛ أسئلة لوالد من ولد..!

64 2020-03-16

قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com

 

في الأخبار أن إدارة العتبة الحسينية المقدسة، قررت رفع دعوى قضائية بشأن استهداف مطار كربلاء بغارات جوية أمريكية..

 الغارة الأمريكية التي أستهدفت مطار كربلاء، وهو تحت الإنشاء، جاءت في سياق سلسلة غارات شنها الطيران الأمريكين ضد قطعات للجيش والشرطة والحشد الشعبي، وتسبب قصف مطار كربلاء بإستشهاد موظف مدني، وتدمير واسع النطاق لإجزاء مهمة من المطار؛ الذي تقوم بإنشاءه شركة مقاولات إنشائية فرنسية.

قائد عسكري أمريكي  أعلن أن سبب إستهداف للمطار، يعود الى أن فصائل المقاومة العراقية، تستخدم جزءا منه كمخزن للصواريخ، وهو ما تم نفيه من جميع المصادر العراقية، وبضمنها العتبة الحسينية المقدسة، فضلا عن أن ذلك أمر غير معقول على الإطلاق، نظرا لحساسية العتبات المقدسة بشأن إستخدام منشآتها؛ لإغراض هي ليست الأغراض "الشرعية"، التي يسمح بها الشرع الديني وقواعد إدارة الأوقاف الصارمة.

حسنا فعلت وتفعل إدارة العتبة باللجوء الى القانون لمقاضاة الأمريكان على فعلتهم الجبانة تلك، وهو تصرف حضاري ممتاز، بيد أن الأمر برمته يفتح بوابة الأسئلة التي لا يجب أن تبقى في الصدور، لأن من شأن ذلك أن يربك التفكير؛ ويعمي البصيرة والبصائر..!

لن نتخطى حقنا الشرعي كمسلمين عراقيين؛ مندكين بالمرجعية الدينية ومقامها العالي، أن نطرح سؤالا مؤداه؛ لماذا اقتصرت الدعوى على استهداف المطار، دون تناول باقي جوانب العدوان، الذي طال قطعات عسكرية حكومية رسمية، في نفس الليلة وبنفس الطائرات ؟!

في هذا الصدد؛ ربما نسمع ردا من هنا أو من هناك؛ يقول فيه قائله، بأن القطعات العسكرية إذا ارادت تدويل الموضوع؛ فيتعين أن يتم ذلك، من خلال وزرة الخارجية العراقية، ومن خلال القائد العام للقوات المسلحة، وباقي الجهات ذات الصلة ....

هنا نتسائل مع إعتذارنا على جرأة السؤال، وهو هل ان المطار فقط للعتبة الحسينية المقدسة؛ أم لسائر العراقيين و لسلطة الطيران المدني، ومرجعيتها الأعلى وزارة النقل؟!

مع التسليم بقاعدة؛ أنه لم يكن البنيان يوماً أغلى من الإنسان، نتسائل أما كان بالإمكان إتخاذ موقف عراقي وطني موحد، من اجل صيانة حرمة دماء ابناء قواتنا الأمنية؟!

ثمة ملاحظة أخرى لطالما سمعناها؛ في خطب الأجلاء ممثلي المرجعية الدينية العليا؛ من منبر جمعة كربلاء المقدسة، وهي إن العراق مهما امتلك من خيرات، فأن استثماره الحقيقي برجاله، لكن رجاله شريحة المدافعين عن سيادة هذا البلد؛ الذين لبوا فتوى الجهاد الكفائي،  يتعرضون الى تصفية بين الحين والآخر، وهو أمر ينذر بخطر حقيقي، يجب الوقوف وقفة جادة من أجله، دون انتظار خروقات أخرى؛ تضاف إلى سجل الخروقات السابقة.

أزعم أني من هؤلاء الرجال الملبين، ولأن مقام العتبة يسمو الى مقام الابوة، وذلك يمنحني جرأة التمني على سادتي ومشايخي في إدارة العتبة، ان يستنكروا في بيانهم؛ قصف أمريكا لمناطق عديدة في العراق، ولَيس إستنكار قصف المطار فقط، كما جاء ذلك في بيانهم آنف الذكر، أتمنى ذلك.

ثمة أسئلة أخرى أكثر أهمية، منها؛ هل أن إستهداف مطار كربلاء المقدسة غير المكتمل؛ يمثل عمل عدائي عميق الأبعاد، مرتبط  بالهلع الذي أصاب الأمريكان، وهم ينظرون الملايين تقصد الحسين عليه السلام، ليتعلموا هناك فنون الثورة، ويرضعوا من ثدي كربلاء الطاهر الحرية على أصولها؟!

هل أن ضرب مطار كربلاء إنذار للمرجعية المباركة؟ هل هو تهيئة الأجواء لضرب المدينتين المقدستين؟ هل هي رسالة تحد ٍللإمام علي بن أبي طالب وإبنه الحسين الشهيد عليهما السلام؟! باختصار..هل ـن الشيعة وحدهم هم المستهدفون من قبل الأمريكان؟

كلام قبل السلام: عندما كنا صغار كنا نسأل دائما آبائنا، لِمَ تزوجتمم أمهاتنا وأنجبتمونا؟!

سلام..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خيار المقاومة مابين رأيين متخاصمين
الواح طينية؛ أسئلة لوالد من ولد..!
لماذا الخوف من الحشد الشعبي؟!
العراق...تعزيزالاحتلال وانتهاك قبل وصول "باتريوت"
كورونا سهمٌ سياسي .. !
هل الولايات المتحدة شريك استراتيجي للعراق؟
اخلاقيات ..البلاء او المصيبة
الحشد الشعبي.....سيد المرحلة
إصبع على الجرح.. كورانيات حجي جفات..
ترامب انتصر على بوش بالكذب والاجرام
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1333.33
الجنيه المصري 76.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك