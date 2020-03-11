إنسانية الحشد الشعبي المجاهد

ابراهيم السراج

الانسانية هي العطاء الممزوج باخلاقيات سامية ونبيلة لاتجدها الا عند أهل الغيرة والشجاعة والتضحية والرفعة .

والانسانية هي سمو الاخلاق وعظمتها ..وقد تجلى ذلك في معظم الفعاليات الانسانية التى قدمها الحشد الشعبي المجاهد سواء كطبابة الحشد او باقي التشكيلات والتى تجلى في جملة من الفعاليات الطبية والانسانية التى ساهمت. بشكل كبير في توعية عموم المواطنبن من مخاطر مرض كرونه .

والمتابع لتلك الفعاليات يجد أن الحشد الشعبي المجاهد قد ادرك اهمية العمل الانسانى المستمر لخدمة كافة العراقيين بغض النظر عن انتمائاتهم .

حيث أن حملة توعية التى نفذها الحشد الشعبي المجاهد كانت بشكل منظم ومنسق شمل مختلف القطاعات .ولعل آخر تلك المبادرات الانسانية الرائعة هى بناء مستشفيات متنقلة في اكثر من محافظة وهو جهد كبير وعملاق لا تستطيع حتى وزارة الصحة أن تقدم عليه . لذلك آن الاوان أن تتعلم وزارات الدولة كافة أن تتعلم من تلك الاخلاقيات والسلوكيات الانسانية الرائعة التى يتقنها الحشد الشعبي المجاهد والتي خففت الكثير والكثير من المعاناة والخوف التى كانت تخيم على مختلف مدن العراق

ـــــــــــــــ