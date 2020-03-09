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التحالفات الأسرائيلية قد تنهي حياة نتنياهو السياسية


حسام الحاج حسين

 

بيني غانتس استطاع اقناع ليبرمان بالانضمام الى ازرق ابيض لتشكيل الاغلبية في الكينست وتأليف الحكومة الاسرائيلية القادمة بعد ان وافق غانتس على شروط ليبرمان وهي .

التجنيد الالزامي لجميع الاسرائيليين بما فيهم الحيرديم .

علمانية الدولة

العمل يوم السبت

بالمقابل تنازل عن شرطه في عدم المشاركة مع القائمة المشتركة العربية والتي تمتلك ١٤ مقعد .

غانتس قال في تغريده (( ايام نتنياهو باتت معدودة )) .

بالمقابل شن نتنياهو هجمات شرسة على غانتس وليبرمان والقائمة العربية .

وتعرض غانتس للتهديد من قبل التشددين اليهود الذين وصفوا مستقبلة ومصيرة مشابة لمصير رابين الذي اغتيل بعد اتفاقية وادي عربة ،

ووصفوا ليبرمان بالكاذب والمخادع والمعادي للتوراة .

ووصفوا اعضاء القائمة العربية المشتركة بالا رهابيين بزي مدني وهددوهم بالتصفية على غرار قادة حماس والجهاد الاسلامي .

باأنهاء مستقبل نتنياهو سيطوى صفحة من صفحات التطرف في منطقة الشرق الأوسط .

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