المقالات

ألواح طينية؛ ما المصلحة في تمزق الصف الشيعي؟!

59 2020-03-08

قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com

 

من أجل هدف إنشاء دولة؛ استطاع الساسة الاكراد؛ تأسيس شعب دولة وليس شعب محافظات.. ولكي يشدوا شعبهم إليهم والى دولتهم، التي يعملون على رسم ملامحها بقوة وثبات؛ عملوا على إنشاء بنية إدارية حقيقية لهذه الدولة، وتوازى ذلك مع توفير خدمات؛ وبنى تحتية وسياسة داخلية وخارجية، تجعل المواطنين يشعرون أنهم في دولة وليس في أقليم.

الساسة الأكراد رسموا هدفهم وأتفقوا عليه جميعهم، وهم في ذلك يتنافسون فيما بينهم، داخل بيتهم وليس خارج اسواره، وعلى الرغم من دكتاتورية أحزابهم؛ وحسابات عشائرية ونشاط حركة إسلامية، لكن كل ذلك يبقى داخل بيت القومية الكردية.

الساسة السنة وخلفهم ومعهم بيئتهم الإجتماعية، توصلوا الى قناعة تامة، بعدم السماح بتكرار تجربة داعش على أراضيهم، مع أن ظهور داعش من بين صفوفهم، كان مفيدا لهم على المدبن القريب والمتوسط، وحقق لهم هدفا كانوا يصبون إليه؛ وهو أن يقودوا مناطقهم بأنفسهم، بعيدا عن تأثيرات الحكومة المركزية وهيمنتها، إلا أنه من المؤكد أن  تنظيم "داعش" نفسه؛ ما كان يريد العراق كله، بل كان هدفه المناطق السنية فقط، وعمليا فإن "داعش" كان وبتخطيط مسبق، أداة بيد الساسة السنة، ولا نتوقع أن "داعش" سيمارس مستقبلا؛ دورا يدفع فيه الساسة والمواطنين السنة بأن يحاربوه، وبالمحصلة فإن السنة في رعاية امريكا والخليج.

المشكلة الحقيقية تكمن في صفوف الشيعة؛ الذين يشكلون غالبية سكان وسط وجنوب العراق الساحقة؛ بما قيها العاصمة بغداد، حيث ان هذه الصفوف ساسة ومواطنين؛ اصبحت لا تنتمي لمدرسة واحدة، بل تبدو الصورة ممزقة بشكل مثير!

على المديين القريب والمتوسط،  يبدوا ظاهرا أن تمزق الشيعة؛ يصب في مصلحة كل من الأكراد والسنة، إذ سيؤدي ذلك الى قوة شوكة كل منهما، ويضعف تأثير الشيعة بالقرار الوطني العراقي، وسنيا سيكون من مؤدى ذلك، زيادة مساحة وجودهم في السلطة ، فيما على الصعيد الكردي؛سيعجل بتحقيق الحلم بدولة مستقلة..ولذلك تعمل الأطراف السنية والكردية يدا بيد؛ على إزدياد مساحة تمزق الصفوف الشيعية، وهذا ما بدى واضحا، بالتنسيق المشترك بين بارزاني والحلبوسي وبرهم صالح؛ في مسألة تشكيل الحكومة!

لكن على المدى الإستراتيجي؛ فإنه كلما إزدادت مساحة التمزق الشيعي؛ وكلما إزداد الأكراد إقترابا من تحقيق هدفهم، وكلما إزدادت مساحة السنة في السلطة، فإن العراق يزداد إقترابا من حالة اللا دولة، وسوف لا يمضي زمن طويل؛ إلا ونشهد إنتهاء دولة العراق بشكلها الراهن!

على المدى الإستراتيجي أيضا؛ فإن الأكراد يعلمون جيدا؛ أن إنشائهم لدولة حقيقية قابلة للحياة، يصطدم عمليا بعدة محددات وتحديات، يعضها داخلي وأقواها وأهمها الخارجي، وهم يدركون جيدا أن الدول الحية، تحتاج الى شواطيء على البحار، وهذا غير متوفر لهم، وسيحتاجون الى سلسلة حروب مستمرة للوصول الى البحر، لن يكون النصر حليفهم فيها أبدا!

السنة من جانبهم يعلمون أن عليهم، أن يذوبوا في دولة أخرى إذا خرجوا من العراق، وسوف لن يكون لهم وجود فاعل في تلك الدولة، بل سكونون أتباعا أذلاء، وكأنك ما غزيت يا ابو زيد..

لما مضى من شرح، فإن على الأكراد والسنة؛ أن يتوقفوا عن محاولات تمزيق الشيعة، بل أن مصالحهم سوية تقتضي، أن يجدوا أمامهم قوة شيعية موحدة، يستطيعون عبر التعاطي معها، أن يبنوا مناطقهم، وينتقلون بمواطنيهم الى الرفاه الإجتماعي..

كلام قبل السلام: ثمة نقطة تركناها الى آخر الحديث، وهي أن 90% من الشهداء الذين دافعوا عن وحدة وسيادة العراق كانوا شيعة، وأن 80% من نفط العراق شيعي..!

سلام..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لمن يهمه الامر..ماذا يجري في "السعودية"..!؟
ألواح طينية؛ ما المصلحة في تمزق الصف الشيعي؟!
4 "كورونا" وحضيري أبوعزيز
صحة غيرك قبل صحتك
كشف فذلكة وحقيقة مرض كورونا #
السعودية "السلمانية" وتحديات التغيير
رضا علوان أكثر من مقهى
معاول التهديم...
لِلْمَرْأَةِ فِي عِيْدِهَا.. تَحِيَّة لِبُطُوْلَاتِهَا
ق ق ج ---------- رائحة ------
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك