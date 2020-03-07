في مثل هذه الايام - اجتماع خيمة سفوان - الانتفاضة الشعبانية – 1991

عدنان فرج الساعدي

- طائرات التحالف تحلق فوق بغداد بارتفاعات منخفضة رغم وقف اطلاق النار .

- إستمرار الاضطرابات في مدن عراقية اولها البصرة التي اندلعت بفعل عدد من الجنود المنسحبين من الكويت ومدن العمارة الناصرية السماوة شبه خارجة عن سيطرة نظام الحكم تنديدا بما آل اليه حال العراق بعد انتهاء الحرب .

- مجلس الامن الدولي يصدر القرار 687 يعيد تأكيد مجمل قرارات المجلس السابقة بحق العراق

- استسلام القوة العراقية في جزيرة فيلكة الكويتية التي تقطعت بها السبل . قوامها 1405 جندي من بينهم اللواء عبود كَنبر قائد القوة و 89 ضابط و "الياتهم دبابات و مدفعية و راجمات و سيارات " تم نقلهم لمعسكرات الاسر بالسعودية.

- قوات امريكية تسيطر على احد القواعد الجوية الكويتية و تستولي على 5 طائرات ميراج و 6 طائرات ميغ و طائرة واحدة سوخوي و 8 طائرات مروحية عراقية

4 آذار 1991

- بدء تبادل اسرى الحرب

- اذاعة بغداد تعلن ان طارق عزيز ابدى موافقة العراق على شروط القرار 686 لوقف اطلاق النار بشكل دائمي

- العراق يسلم خرائط حقول الالغام لقوات التحالف .

- اتساع رقعة الاضطرابات الى مدن جديدة (الكوت و الديوانية) و بعض مناطق شمالي العراق.

- معارك ضارية في محافظة البصرة بين الحرس الجمهوري من جهة و مناوئي صدام معهم عناصر من الجيش العراقي المنسحب من الكويت وانباء عن دعم ايراني.

- انباء عن حالات قتل وحرق دوائر حكومية في مناطق الاضطرابات .

5 آذار 1991

- صدام حسين يوقع قرار مجلس قيادة الثورة الغاء ضم الكويت واعتبار كل الاحكام السابقة بهذا الخصوص لاغية . تنفيذا لقرار مجلس الامن 686 .

- اذاعة بغداد تعلن ان العراق باشر باعادة الممتلكات الكويتية التي تشمل اصول مالية كويتية وامريكية.

-استكمال ارجاع اسرى التحالف .

- دفع 4 فرق من الحرس الجمهوري الى جنوبي العراق للمشاركة باخماد الحركة المناوئة لصدام

- خروج مدن (كربلاء والنجف والحلة و اربيل و المسيب "اقربها لبغداد") عن سيطرة نظام الحكم .

- امير الكويت : عند حضوري قمة بغداد 1990 دعوت الرئيس العراقي لزيارة الكويت فأجابني " سأزورك و انت ما تدري " !!!.

6 آذار 1991

- اقالة سمير الشيخلي وزير الداخلية العراقي من منصبه و علي حسن المجيد يحل محله .

- العراق يسرح 10 فرق عسكرية أسسها بعد غزو الكويت .

- استمرار تحليق طائرات التحالف فوق بغداد بارتفاعات منخفضة

7 آذار 1991

-بغداد تبلغ الصحفيين الاجانب ضرورة مغادرة العراق خلال 24 ساعة.

-استمرار المواجهات بين الحرس الجمهوري و مناوئي صدام في البصرة .

- الحرس الجمهوري يحاصر مدينتي كربلاء و النجف .

- اشتباكات في مدينتي بدرة و زرباطية ومدن عراقية اخرى .

8 آذار 1991-.

- اتساع نطاق الاضطرابات في العراق لتشمل 24 مدينة جنوبي وشمالي البلاد اكثرها خرجت عن السلطة واستمرار معركة البصرة وانباء عن ممارسات تنتهك حقوق الانسان

تم ضرب كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والحلة بالصواريخ

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