خارج النص ومساويء سرعة الحكم..!

علي فضل الله الزبيدي

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في كركوك

مشهد مرعب في خط كركوك اليوم

عثرت الشرطة على رأسين في حقيبة أحد الركاب على خط .... كركوك

حيث شعر الركاب برائحة قوية بدا أنها جاءت من حقيبة على ظهر شاب يبلغ من العمر 21 عامًا.

لفتت الرائحة الفظيعة انتباه الركاب ، ونبه أحد الركاب سائق الحافلة.

أطلق سائق الحافلة الأضواء الكاشفة عندما رأى سيارة شرطة قادمة من أمامه.

فانتبهت سيارة الشرطه و شكت بالامر

فقامت باستدارة سريعه و المرور من فوق الجزيرة الوسطية و من ثم اعترضت ذلك الباص و اوقفته

و من ثم قام الشرطي المسؤول بالاتصال باللاسلكي و قام

باستدعاء فرق التدخل السريع و اغلقوا الطريق

و بدا الفريق المختص بتفتيش جميع الركاب.

أصيب كثيرون بالصدمة ، ولم يعرفوا ما كان يحدث.

أصيب أحد الضباط بالصدمة عندما فتح حقيبة ظهر الشاب البالغ من العمر 21 عامًا ووجد رأسين كان الشاب يحملهما

معه .

من خلال فحصهم بعناية ، اكتشفت السلطات أنهما رأسان معروفان.

كان رأس بصل والآخر راس فجل

وكان سبب حملهم التخلص من مرض كورونا

شكرا لاهتمامك

اذا وردنا اي جديد سنعلمكم

اي حد يغلط الله يسامحه

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