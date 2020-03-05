احمد لعيبي
بأيام البعثية
كان الرفيق الحزبي يفتر ورانه
من كد حبه للوطن كام يبث
اشاعة بين اهلنه على عوائل اصدقائي
حتى يمنعونه نلتقي ..
فلان ابوه معدوم خل يبعد عن احمد
فلان ابوه بحزب الدعوة ..
فلان ابوه هارب ...
الى آخر الاوصاف وكبر الرعب
وسياسية الرعب لدرجة
كمنا نخاف من مراية
الحارثية اللي كنا نتصور اللي يمر منها
ويطلع وجهه بيها ما يصبح عليه الصبح..
سقطوا العفالقة واستلمونه القاعدة
وجيش الراشدين ويوميه فالت
من سيطرة بقراءة الفاتحه لام البنين
ومرة من المرات المسدس ما رمه طلقة
تذابحت الشيعه بيناتها وياهو اللي يلزمك
يصير هو حامي الله وحامي السماء
بحيث ذلوا ابناء جلدتهم وطيحوا حظهم
شر طيحه ..
واجت حكومة عادل بيها حشد وسرايا
وكشمش وكيمر وقلية وبيها حلبوتي
وتربولي وخندر..
وما صمدت لان الشيعه دومهم مكيرين
واخوة يوسف دومهم منتصرين..!!
اجت التظاهرات وهم مشكل يا لوز
وتبتلي تحجي اذا شفت البلد محترك
والوادم متذابحه..
تطلع مستفاد من الحكومة اللي نص
المتظاهرين موظفين بيها..
وتطلع عندك علاقة بالكتل
اللي نص قادتهم داعمين للمتظاهرين بيها..
وتطلع ما تريد وطن ..
وما تحب الغد المشرق ..
وتكره الحمزة وتحب ابو لهب..
و فوكاها يهددونك السلميين بانهم
يندلون مكانك وممكن يقتلونك
ويتهمونك انك حشدي ..
التهمه انك حشدي ..
اقبح شيء ان يتهمك الاخرون
انك حشداوي ..
تلتقي بفلان
وفلان وفلان من الحشد..
وهذا حرام بنظرهم ..
لكن البعض من ياخذون فلوس من امريكا حلال
من يلتقون ب فايق الشيخ علي ..
من يطبلون للدولة العميقة ويحركون البلد
و الصفحات اللي يتظاهر ادمنيتها
تكفي لسد حاجة عشرات الشباب الثائر
والعاطل عن العمل ..
فوك كل هذا تجي كيرونا ومدير عام بالصحة
يسألونه شلون تعرفون المريض مصاب..
يكلهم نساله ..
جاي من ايران
جاي من الصين ..
وغير هذا ما عدنه تشخيص ..!!
ويجيك واحد يكلك احنه بلد عمره ٦٠٠٠الاف سنه
وكم يوم وعشر ساعات وخمس دقايق وكم ثانية..
وناشطة تختفي ساعتين
تصير مختطفه وتطلع لجوء وهي تضحك
مثل مطي ماكل رمان ...!!
مصيبتنا اخطر من كيرونا
وداعت الخوة ..!!
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