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الهيمنة التركية .. من العثمانية الى الأردوغانية ..


احمد حسن العراقي

 

 الدولة العثمانية التي حكمت جزء كبير من البلدان العربية والإسلامية واغرقتها في الجهل والتخلف وتسببت بإنتكاسة شعوبها لقرون .. ثم سلمت هذه البلدان لقوى الحلف الغربي كي يمزقها ويستعبد شعبها وينتهك سيادتها ..

اليوم عاد اردوغان ليحلم بإعادة الهيمنة العثمانية على الشعوب العربية .. وها هو يزج بقواته في شمال العراق .. ويحتل جزء من الاراضي العراقية .. كما انه يشن عدوانا غاشما على سوريا ويحتل جزء من اراضيها .. وكذلك في ليبيا حيث ارسل قواته هناك .. وفي قطر له قواعد عسكرية ايضا ..

الغريب في الموضوع ان اردوغان يهدد الشعوب العربية ويحتل اراضيها ويدعم جماعات الذبح والقتل .. لكن الغريب ان ادعياء العروبة والوطنية الذين يتباكون على الوطنية .. يصرخون ويهتفون ضد إيران صباحا ومساء .. لكنهم يبتلعون ألسنتهم عندما ياتي إسم اردوغان .. فهل شاهدتم او سمعتم بنفاق اقذر من هذا النفاق الذي يمارسه صبيان سفارة امريكا .. وعبيد السعودية والإمارات !!

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