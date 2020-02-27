عاجل : تأجيل عقد جلسة البرلمان الى الاحد المقبل
المقالات

شكرا للمتظاهرين السلميين

31 2020-02-27

مهدي المولى

 

نعم شكرا وألف شكر لكم  أيها المتظاهرين السلميين  حقا كانت مظاهرات حضارية إنسانية   أربكت الطبقة السياسية وجعلتها في حالة خوف ورعب وقلق  في حيرة من أمرها لا تدري كيف تنقذ نفسها مما جعلها تكشف عن نفسها وعن حقيقتها وتسرع  الى التعهد بتنفيذ الكثير من مطالب المتظاهرين المهمة من حيث لا تدري

حيث أتضح  بشكل واضح وجلي ان الطبقة السياسية شكلها غير جوهرها وباطنها غير ظاهرها وما تقوله غير ما تفعله كما اثبت أن للكثير من عناصر الطبقة السياسية علاقات وارتباطات مع دول وجهات خارجية وان هذه العناصر ممولة ومدعومة من قبلها ومهمتها تنفيذ مخططاتها وتنفيذ  رغباتها لهذا كل مجموعة لها أهدافها الخاصة بها وهذا هو السبب الذي دفع الطبقة السياسية الى اختيار حكومة المحاصصة   

لأن حكومة المحاصصة  تؤدي الى خلق الفتن الطائفية والعنصرية والعشائرية  والدينية وحتى المناطقية وأستمرارها وبالتالي تؤدي الى تقسيم العراق الى دويلات الى مشايخ  تحكمها عوائل بالوراثة تدين بالدين الوهابي دين أل سعود الظلامي الوحشي تحت ظل الحماية الاسرائيلية   على غرار دويلات وأمارات الخليج والجزيرة هذه الحقيقة لم تكن واضحة فلم تطرح بشكل صريح وعلني من قبل ال سعود ال صهيون او من قبل أتباعهم ومؤيديهم    في العراق

 لكن بعد الاستجابة  لدعوة المرجعية الدينية ومطالب المظاهرات السلمية مثل استقالة حكومة عبد المهدي   تشكيل مفوضية جديدة إصدار قانون جديد للانتخابات تكليف شخص بتشكيل حكومة عراقية بعيدة عن المحاصصة     ودعوة الى انتخابات مبكرة شعرت القوى التي لها مطامع خاصة وتخدم جهات خارجية مثل ال سعود اردوغان اسرائيل بالخطر 

لأنها أصبحت مكشوفة  ومعروفة فتوحدت وقررت منع تشكيل حكومة جديدة  بعيدة عن المحاصصة لأن حكومة المحاصصة هي الوسيلة الوحيدة التي تحقق  مخططات أسيادهم وهي تقسيم العراق واستمرار النزعات الطائفية والعنصرية وتفاقم الفساد وحماية ورعاية الفاسدين والدفاع عنهم

من هذا يظهر دفاع ال سعود وال نهيان و ال صهيون  وال اردوغان وعملائهم في العراق عن المتظاهرين الشيعة كان دفاع كاذب الغاية منها ركوبها و السيطرة عليها  فها هو الكربولي وحزبه وهاهو البرزاني وحزبه يتوحدان ويعلنان الحرب على المظاهرات على الشعب وعلى مطالبه الشرعية والدستورية  ويدعون الى خلافها

انهم مع المظاهرات اذا اقتصرت على  مدن الوسط والجنوب وبغداد وضدها اذا تمددت الى المناطق الغربية والشمالية  فعندما قامت المظاهرات في شمال العراق أثارت غضب البرزاني فأتهم الأحزاب الشيعية بتأجيج هذه المظاهرات لهذا  أسرعا البرزاني والحلبوسي الى الأجتماع وقررا عرقلة تشكيل حكومة عراقية واحدة تمثل كل العراقيين مهمتها خدمة العراقيين وقالا نريد حكومة المحاصصة يعني لكل مجموعة لكل حزب لكل عشيرة حكومة

لأن البرزاني يريد تحرير كركوك  لأنها محتلة من قبل العراقيين وقيل يريد منحها بعد تحريرها الى اردوغان لانه يعتبر اردوغان الضمانة الوحيدة   للكرد المعروف ان السيد البرزاني كان يقول ان صدام هو الضمانة للكرد لكن بعد قبر صدام اعتبر اردوغان هو الضمانة للكرد  فمن الطبيعي سيحرر كركوك ويقدمها هدية

اما الكربولي والحلبوسي فيرغبان في تحرير الأنبار  من الفرس المجوس وتقديمها هدية الى ال سعود

  وهكذا انكشفت حقيقة التي وقفت ظاهريا وشكليا الى جانب المظاهرات   السلمية الحضارية التي بدأت في الجنوب ووسط وبغداد واخترقوها من قبل عناصرهم المأجورة الداعشية الصدامية  لانهم يخشون من نجاحها لان نجاح هذه المظاهرات تشكل خطرا كبيرا على نجاح مهمتهم التي كلفوا بها من قبل اسيادهم ال صهيون وال سعود والذين يحلمون بعودة ظلام ووحشية ال عثمان  لهذا سعوا بكل إمكانياتهم وما يقدم لهم من مال وسلاح وخطط من قبل ال سعود وال صهيون من أجل التأثير على المظاهرات وتحويلها من سلمية حضارية الى إرهابية وحشية ومن عراقية انسانية الى طائفية عنصرية   كما عملوا على حصرها في المناطق الشيعية في بغداد والوسط والجنوب وإشعال حرب شيعية شيعية ليسهل غزو داعش الوهابية الصدامية من الجنوب لكنهم بشكل عام فشلوا في تحقيق أهدافهم ومراميهم

لهذا لم يبق  أمامهم من وسيلة الا  إعلان الحرب على العراق   لأنهم فشلوا في تحقيق المهمة التي كلفوا بها من قبل من أجرهم ال سعود وال صهيون كما كشفهم الشعب العراقي وأبعدهم وذلك كان بفضل المتظاهرين السلميين

فألف شكر للمتظاهرين السلميين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شكرا للمتظاهرين السلميين
شعب العشوائيات لا وجود لهم في المنهاج الحكومي ..
كابينة محمد توفيق علاوي بين سندان المحاصصة و«كره نار» مشتعلة في انتظارها
حَزُّوْرَة .. هَلْ تُوْلَدُ حُكُوْمَةُ عَلَّاوِي .. اليَوْمَ؟
خطر وباء الكورونا وكرامة الإمام علي عليه السلام .. شُبهات وردود
قراءة في اوراق كابينة علاوي
صراع الديكة على الحصــص في التشكيلة الحكوميّة يُسقط أيّ جديـّـة لمواجهة مُسبّبات الإنهيار !
حكومة علاوي.. امتداد للحكومات السابقة
المسؤول الكذاب يحطم نفسه ويحطم شعبه
وقود عجلتنا ...وعي .... واخلاق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك