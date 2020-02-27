شعب العشوائيات لا وجود لهم في المنهاج الحكومي ..

أحمد حسن العراقي

• تم تقديم المنهاج الحكومي الى البرلمان وابدى البرلمان ملاحظاته على البرنامج الحكومي وقدم عدد من التوصيات .. لكن غاب شعب العشوائيات عن البرنامج الحكومي وعن ملاحظات ومناقشات البرلمان .. فلا رئيس الوزراء تذكر تلك الشريحة المدفونة بين كثبان الحرمان والفقر .. ولا البرلمان ذكرهم وذكر مأساتهم ..

• وهكذا سيبقى العراقي يحلم ان يملك شبرا في وطنه ..وان يجد سقفاً يأويه هو وأطفاله بدلا من ان يعيش بين جدران الصفيح واكواخ العشوائيات

• تعاقبت الحكومات المختلفة وفي كل مرة تطلاق الوعود والعهود لكن وفي كل مرة تنسى هذه الشريحة من الشعب ويصم المسؤولون آذانهم عنهم وعن مطالبهم وآمالهم ..

• على الرغم انك حين تتجول بين هذه الأكواخ ستجد صور الشهداء الذين هبوا للدفاع عن الوطن .. الوطن الذين لا يملكون فيه مترا واحدا بل لايملكون فيه شبرا واحدا ..

• لكن رغم ذلك هم الغائبون المغيبون في كل مشاريع الحكومات المتعاقبة ومناهجها وخططها ..!!

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