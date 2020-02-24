المقالات

ألواح طينية ـ أزمتنا والحوار بمختلف الأسلحة..!

77 2020-02-24

 

قاسم العجرشqasim_200@yahoo.com

 

اكثر ما يضحك ان نرى اشباه الساسة، وهم يطرحون رؤاهم للحكومة المقبلة، معيدين تكرار نفس المبادئ، التي بتنا نسمعها مع كل حراك، لتشكيل حكومات ما بعد زلزال 2003.

الطائفية التي يكذب اشباه الساسة؛ عندما يوهمون الناس بانهم تجاوزوها، مشكلة اجتماعية لها جذور تمتد الى مئات السنين، وهي ليست مشكلة نظام انتخابي، لا يلزم الشيعي بأن ينتخب شيعيا، ولا السني بأن ينتخب سنيا، وبالحقيقة فإن التفكير والتصرف الطائفي، وما يتبع ذلك من محاصصة طائفية، تقوم على أسس كبيرة التعقيد، شديدة الضراوة، هي موقف شعبي نابع من تمزق العراقيين، وعدم ثقة مكون بأخر، ولا ذنب للشيعة في ذلك، فهم آخر من حكم العراق، بعد مئات السنين من حكم مخالفيهم.

الطائفية ليست امرا صحيا، لكن المشاكل لا تحل بالشعارات الكاذبة، ويتعين تحديد المشكلة لنتمكن من حلها، ومن هذا المنطلق؛ فلا مناص من خوض حوارات بناءة، مع خيارات السنة والكرد، الذين اختارتهم مكوناتهم كممثلين عنهم، فضلا عن الحوارات داخل المكون الواحد.

هنالك ثلاثة جهات مؤثرة في المشهد العراقي، شئنا الإقرر بتأثيرها أم أبينا، ولكل من هذه الجهات اهدافها واذرعها ووسائل ضغطها:

أولا/ المرجعية الدينية؛ ومن خلال أطروحتها، نفهم أنها تهدف الى الحفاظ على النظام الدستوري ومكاسب ما بعد 2003، واذرعها ووسائل ضغطها هي القواعد الشعبية المؤمنة بها.

ثانيا/ إيران ومعها محور المقاومة: وتهدف الى توازن قوى؛ يحفظ المنطقة، من المشروع الصهيووهابي امريكي، والحفاظ على وحدة وسيادة العراق أرضا وشعبا.

ثالثا/ المحور الأمريكي الإستكباري: الذي يقود رأس الحربة في تحالف مشؤوم، يجمع اسرائيل والأعراب، ويهدف الى وقف المد الشيعي الذي وصل الى حدود فلسطين المحتلة، والحفاظ على مصالح أمريكا الاقتصادية، اما اذرعه فهي متعددة دوليا وأقلينيا، ومحليل تشمل بعضا من اخوة الوطن من السنة والكورد، ومؤخرا إنضم الى هذا المشروع، مرتزقة الاحزاب الشيعية المنحرفة، التي باعت نفسها مقابل أثمان بخسة.

الرهان على محور التحالف الصهيو أمريكي الاعرابي سيفشل بلا شك، لان تجاوز المرجعية ليس متيسرا لهؤلاء، كما ان السياسة الابوية والنفس الطويل الذي تمتاز به المرجعية، سيرجحان كفة المشروع المقاوم للهيمنة الإستكبارية والاعرابية.

ثمة امر آخر؛ فبرغم انخراط قادة الفنادق بالمشروع الصهيووهابي امريكي، الا انهم بالواقع مرغمين ان يلتزموا امام جمهورهم، بما تطلبه المرجعية، والا خسروا كل الدعم الذي يتلقونه منه؛ وسيكونون مضطرين للاذعان، والألتحاق بالركب.

في جميع الاحوال؛ يعمل الساسة على اللعب "على" و"بـ" جميع الأوراق، وفي لعبتهم هذه تخسر أوراق وتربح أوراق، ولكن ثمة ورقه وحيدة هي الخاسرة، إذ أن الورقة العراقية، هي الورقة التي ستكون الثمن السياسي، الذي سيدفع لسداد استحقاقات غير عراقية!

كلام قبل السلام: في لُعبتهم أو لعبِهم، مارس الساسة الحوار بكل الأسلحة، بعضها فوق الطاولة، وبعضها تحت الطاولة، ما فوق الطاولة كان تناكفات ومعارضات، وشتائم وتسقيط لا أخلاقي، لبعضهم بعض نهارا، ينهونه في الليل، بتقبيل بعضهم بعض، في ولائم يقيمها بعضهم لبعض..!

سلام..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ألواح طينية ـ أزمتنا والحوار بمختلف الأسلحة..!
ترامب يحدد ضرب (50) هدف ديني وثقافي في ايران  
رداعلى بيان الاستاذ كفاح محمود المستشار الاعلامي لرئيس الاقيلم
حكاية اردوغان وحكاية اللقلق
الانتخاب الاكثر ايلاماً لامريكا
الإرهاب وكورونا  والمعركة  القادمة  من صناعة  أمريكا ...
شكليات ديمقراطية
الحرية طعم الشهادة 
عن المصاب صفر
يوم الشهيد حق وحقوق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك