ولادة العظماء ... !

محمد علي السلطاني

لم يكن يوم العاشر من المحرم في العام ٦١ للهجرة يومأ كباقي الأيام ، بل كان يومأ عظيمأ جليلأ خالدأ غير فية مجرى التأريخ واصبحت فيه للكرامة والحرية لونأ وطعمأ اخر ، فكان اليوم الذي أسست و افتتحت فية أعظم مدرسة للولادة والخلود ما بعد الموت .

الموت ذلك الفناء والنهاية لكل شئ ، أصبح مختلفأ وفق قواعد الأصول و التدريس في مدرسة يديرها ويرسي نهجها السبط الشهيد ، فأمست الشهادة فيها محل سباق وتنافس بين العاشقين .

في ذلك اليوم قص شريط الافتتاح ، ولم يكن شريطأ من القماش الأحمر كالعادة يقتطعه مقص المحتفلين ،

بل كانت رقبة السبط العظيم ..! قدمها ليحز اوداجها باطل تلك الامة وظلمتها ، بسيوف البغي والغدر والعدوان ، ليعلن للاحرار والشرفاء بداية موعد القبول والاختبار والالتحاق بمدرسة الشهداء الكبرى ، ليكون ذلك اليوم هو اليوم الذي تولد فيه الامة من جديد وتشرق فية شمسها لتكشف وجوه النفاق .

ومذ ذلك التأريخ ومدرسة الحسين عليه السلام مشرعة أبوابها ، تستقبل وتدرس وتربي وتلهم وتخرج الألف من عشاق ركب الشهادة والخلود ، فتضخ في جسد الامة رجالأ اولي بأس لاتأخذهم في الله لومة لائم ، لتكون مأثر ذكرهم مشاعل نور ومصابيح هداية يسير على هديها الثوار .

وذا التاريخ يعيد نفسه ، وتعود ايامة وأحداثه تتجدد ، لتتسلط فيها الطواغيت وتستحكم قبضتها على مقدرات الأمة ومصيرها ، تعبث فيها لتصنع وتسوق مشهدأ وتاريخأ مزيفأ ، تحرف فية الدين وتظلل فية العقيدة وتسحق فية القيم لتوهم فيه الأجيال بأن الحق باطل والباطل حق .

وهذا عين ما فعلته حقبة البعث وطاغوتها المقبور ، فعاث في ارض المقدسات وبعبادها ظلمأ وجورأ وعدوانأ ، فقتل من قتل وسبي من سبي وهجر من هجر فما نجى من ظلمة وبطشة بشر أو حجر ،

فكان يزيد عصرة بأمتياز .

في خضم هذا الظرف العصيب وارهاب السلطة الغاشمة ، بقيت ابواب مدرسة الحسين عليه السلام مشرعة بوجة طلابها ،

فالعراق ذات العراق والطاغوت وجلاوزته هم ابناء اولئك اللقطاء ، وها هي تجليات كربلاء تتضح معالمها من جديد ،

في هذا الحال تكثف المدرسة الحسينية دروسها ، ويلتحق فيها العشاق زرافاتا ووحدانا ، ليلمع بين روادها حفيد علي عليه السلام

السيد الشهيد محمد باقر الحكيم (قد) ،

ليثور ثورة فتى علوي حيدري ، فشموس مدرسة الحسين حان وقت شروقها ودق ناقوس وثوبها حي على الجهاد ، ليدوي صوت الحكيم بوجه طاغوت زمانه كفى ...!

فكان أعظم جهاد بوجة سلطان جائر ، فمضى في طريق ذات الشوكة ، وهو يقدم الاهل والأصحاب قربان يتبعة قربان فخذ ياربي حتى ترضى ، فكان نعم المجاهد والقائد الهمام ، صان الأمانة ، وقارع الطاغوت ، وارسى قواعد لمدرسة حسينية جديدة ترفد الدرب بالاحرار والثوار ، حتى اختير ليرقى شهيدأ في حضرة جدة أمير المؤمنين عليه ازكى التحية والسلام ، تعانق روحة الطاهرة القبة الصفراء ، و ترسم أجزاء جسدة المقطعة لوحة الخلود على جدار ضريح الأمير ، لينجو من ذلك الجسد المقطع شئ واحد ، له ألف معنى ودلالة ، قطعة كأنها وسام القبول في عليين ، تحاكي كفوف قطيع الكفيين ، انه الكف المحلى بخاتم الخنصر الذي طبع عليه ختم الشهادة ، فكانت تلك الساعة هي ساعة من ساعات ولادة العظماء .

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