بعيدا عن الطائفية ...!

باقر الجبوري

اعتقد ان على الحكومة العراقية ان تتعامل بجدية مع الخطر القادم من حدود ايران وان تباشر بغلقها وايقاف كل أنواع التبادل التجاري مع ( ايران ) !!!

بل دعوتنا الى الحكومة قد تصل الى مستوى ايقاف كل انواع التعاون والتعامل مع ايران والى حد المطالبة بايقاف السياحة الدينية معها والتي توقف حاليا بسبب مرض جنون مظاهرات الجوكرية الذي اصاب المجتمع الشيعي العراقي !!!

وكلامنا هذا ياتي بعد ان تواترت الانباء عن وجود اصابتين بفايروس كورونا فيها كما نقترح تعويض النقص التجاري الذي سيحصل نتيجة ذلك التوقف بالتبادل مع جارتنا العزيزة المملكة السعودية ...

أعتقد ان البعض سيعترض على كلامي !!!

ويتهمني بالتعصب القومي او الطائفية او او او !!!

متحججاً وقائلا (( ان السعودية نفسها قد اعلنت عن وجود اكثر من 222 حالة اصابة بهذا المرض )) فلماذا لانقاطعها كذلك !!!

الجواب ...

حبيبي .. العلة ليس بإعداد المصابين او بالبلد الذي اصابه المرض لا حتى بالمرض نفسه !!!

العلة بالفايروس !!!

فالفايروس الذي ظهر في ايران !!!

لايشبه الفايروس الموجود الان في السعودية !!!

لقد تبين بعد الفحص الدقيق الذي اجري للفايروس الايراني من قبل مجموعة من الخبراء بهذا المرض وتصوير الفايروس بواسطة مجهر عالي الدقة !!!

ان الفايروس كان يصدر اصوات وذبذبات مزعجة !!!

وبعد التدقيق فيها تبين ان الذبذبات والاصوات هي ( أذان ) يشبه أذان الصلاة مع وجود جملة خطيرة مضافه له وهي (( أشهد ان علياً ولي الله )) ويؤكد الخبراء ان هذه الجملة هي الطفرة الوراثية الجديدة للمرض والتي اكدت ان خطورة الفايروس الايراني هي أكثر خطورة من الفايروس المنتشر الان في السعودية ...

تلك هي العلة ...

وتلك هي حقيقة التي جاء من ورائها المطلب ...

تحياتي لكم من العمق الكوروني ....

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