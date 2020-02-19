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الشهيد السيد محمد الصدر .... في ذكراه


السيد محمد الطالقاني

 

اليوم ونحن نعيش اخطر مرحلة يمر بها عراقنا الجريح  حيث اختلاط الاوراق وطمس الحقائق من خلال الدور الذي يلعبه الجوكر الامريكي في ساحات المطالبة بالحقوق .

 ونحن في خضم الاحداث الاخيرة التي شهدتها ساحات الاعتصامات برزت بعض الاصوات النشاز من الذين يتصيدون في الماء العكر ويريدون ان يركبوا الموجة فاخذوا ينالون من الحوزة العلمية ورجالاتها متناسين الدور العظيم لاولئك الرجال الابطال الذين قادوا المشروع التغييري والاصلاحي في العراق .

ونستذكر  اليوم ذكرى بطل من اولئك الابطال الذين قدموا ارواحهم على منحر الحرية من اجل هيهات منا الذلة , ذكرى شهيدنا اية الله السيد محمد محمد صادق الصدر (قدس سره ) هذه الشخصية التي نشات في اسرة علمية عرفت  بالتقوى والعلم والفضل، ضمّت مجموعة من فطاحل العلماء ويعتبر شهيدنا السيد الصدر (قدس سره ) علماً من اعلام تلك المدرسة المتفوقة والمتميزة.

لقد حرص الشهيد السيد محمد الصدر (قدس سره )على توعية الامة وافهامها بدورها تجاه دينها فحثهم على اعادة النظر في كل مايتعاطونه من شؤون الحياة ووضعه تحت ضوء الشريعة،وذلك من خلال تصديه في اقامة صلاة الجمعة في مسجد الكوفة وتعميم اقامتها بمختلف مدن العراق وهو مشهد لم يشهده تاريخ العراق السياسي منذ حقبة طويلة.

لقد  جعل شهيدنا الصدر (قدس سره ) من صلاة الجمعة منبرا إعلاميا لتوعية أبناء الأمة  متحديا اكبر طاغوت عرفته البشرية في العصر الحديث المقبور صدام واعوانه المرتزقة, وخلق جيلا من الشباب الثوري الذي نراه اليوم وهو يرفض الظلم والاستكبار متحديا كل الطواغيت مستلهما عزيمته من عزيمة شهيدنا الصدر (قدس سره).

كما احيا الشهيد الصدر الشعائر الحسينية التي كانت ترعب البعثيين ويخشونها فكانت مسيرة الاربعينية والمسيرة الشعبانية التي تنطلق من منبر الجمعة في الكوفة الى كربلاء المقدسة في اكبر مسيرة تحدي للسلطة الجائرة.

لذا شعر النظام البعثي المقبور ان هذا الامر سوف يشكل خطراً مباشراً على مستقبله، فسارع إلى تدبير عملية اغتيال لشهيدنا الصدر (قدس) مع ولديه.

ان ساحات الاعتصامات لزاما عليها اليوم ان لاتنسى تضحيات اولئك الابطال بل يجب ان تجعلهم قدوة لهم في السير نحو الاصلاح رافضين كل الشعارت الزائفة التي  تحارب الحوزة العلمية ورجالها, ولتبقى المرجعية الدينية هي المثل الاعلى لهم في اتخا كل قراراتهم وخطواتهم المستقبلية .

فسلام عليك ياسيدي الشهيد يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا

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