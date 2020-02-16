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لماذا محافظاتنا نسبة الفقر فيها عالية؟!


عبد الكاظم حسن الجابري

 

السبب وبدون مجاملة هو سوء الادارة الناتج من التحكم السياسي في مجالس المحافظات.

المجالس تحولت من مؤسسات خدمية الى مؤسسات تدخل ضمن الصفقات السياسية فصارت "صوت لي هنا لاكون محافظا لاصوت لك هناك لتكون محافظا"

اغلب من تسنموا عضوية مجالس المحافظات هم غير مهنيين ومتحزبين جدا ويقدمون اولوية مصلحتهم الشخصية والحزبية على مصلحة المواطن.

هذا الفشل لذوات اغلب اعضاء مجالس المحافظات جعلهم يعتمدون على مديرين انتهازيين وصوليين متملقين ولا هم لهم الا ارضاء المسؤول.

امر مهم غائب عن الجنوب هو فقدان الرؤية الستراتيجية وغياب التخطيط فكانت المشاريع متذبذبة بين العشوائية والارضائية لارضاء خواطر شيوخ او سادة او وجهاء او ناخبين.

تم محاربة المستقلين والكفاءات في محافظات الجنوب واصبحت التعيينات للحزبيين فقط حتى حينما تاتي لدائرة ما ومديرها من حزب معين فتجد كل رؤساء الاقسام والشعب والموظفين الجدد من هذا الحزب والمصاديق كثيرة

الاهم في هذا المجال هو عدم وجود خطط للاستثمار كما ان اي مستثمر اذا اراد القدوم فعليه ان يدخل ضمن عباءة حزب معين والا فلن يتمكن من الاستثمار داخل محافظاتنا.

كذلك الابتزاز الاجتماعي وتعطيل المشاريع من قبل المواطنيين واستخدام النهوة كان ايضا سببا كبيرا في تردي الواقع الجنوبي.

ما ذكرته اعلاه بنسبة ٩٠% غير موجود في كردستان لذلك نراها مزدهرة.

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لماذا محافظاتنا نسبة الفقر فيها عالية؟!
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