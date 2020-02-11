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ليس للضحك ..!


باقر الجبوري

 

فهولاء هم من يحكمون شوارعنا الان ...

روي عن زهد وعبادة حمودي الايطالي ما جاء في كتاب (( تاريخ المكبسلجية في العالم الاسلامي )) ..

عن حسون كوكو عن ابن رسمية عن العارف جيجو أبو كفشة عن چيكي السربوت أنه قال (( مررت على خيمة العارف الزاهد حمودي الايطالي ليلا في ساحة التظاهرات بعد ان شاهدت المؤمنة الاباحية (( سليمة تايرات )) وهي تخرج من خيمته وهي ترتب ملابسها التي (( تخربطت وتلكعت بالتراب بسبب العبادة على الارضية الترابية للخيمة ))

فلما دخلت عليه وجدته (( واضعا راسه بين رجليه وهو يبكي ويناجي ربه بصوت مكسور (( بالله صايرة دايرة يا ربي حتى الكرستال غشوه (( وين اروح يا الله ووين انطي وجهي ))

فقلت له ... ماهكذا الظن بك ايها الايطالي وانت الموصوف بقوة الثور وعناد البغل وابتسامة القرد وقت الشدائد ))

فقال ... وماذا افعل أيها (( الچيكي )) والجماعة جعلوني احشش حبيبات (( مانع الرطوبة )) التي توضع مع كراتين الاحذية بعد ان باعوها لي على انها مخدر الكرستال ))

فاخذنا نبكي سوية لاني سبقته الى تحشيشها في خيمتي قبل ان آتي اليه ...

لاحول ولاقوة الا بالله

فكيف سيصلح الله مجتمعا يبيع المخدرات المغشوشة للثوار من اشباه الثيران والبغال والحمير

رواها احمد البشير في برنامجة البشير شوز وصححها ألرفيق انور الحمداني في كتابة (( هزائز الديار في غش مخدرات الثور والحمار ))

اكرر ... اكرر هذا المنشور ليس للضحك ...

فهولاء هم من يحكمون شوارعنا الان ...

تحياتي ....

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