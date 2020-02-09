واحترقت اطراف عبائتي

طرقت باب قلبي ساعات إقبال ، فاستقبلتها بحرارة ولم لا ؟ وهي من ننتظرها بفارغ الصبر لتغسل ادران النفس من هول التلوث الذي يعتريها وكم الغفلة الغارقة فيها ، ولم اكن اتوقع ان يكون لهذه الايام قصد اخر وان تكون تهيئة لاستقبال القلب لحدث كبير وثقيل .

في فجر تلك الجمعة اديت ما علي من فروض وتوفقت لقراءة القران وبينما انا استعد للخروج والمشاركة في دعاء الندبة وصلني خبر الشهادة دقائق من الذهول والصمت والتأكد في المواقع هنا وهناك وقطع ذهولي رسائل تعظيم الاجر! لقد استشهدا في ثلة من المؤمنين .

خرجت من الدار والذهول لا زال هو سيد الموقف وتوجهت الى ندبة كان لها لون اخر فالبكاء سبق الدعاء والصوت ضاع وسط ضجيج الاسى بكيت بكاءا بحرارة يوم العاشر من المحرم وخرجت لاجد نفسي في مرقد مقدس ثم وجدت نفسي في مجالس العزاء ثم وجدتها تشارك في التشييع وتبكي ليلا ً ونهاراً والسؤال لماذا لا استطيع الاستقرار ؟!! لماذا لاتهدأ هذه الجمرة !

والغريب انني عندما اطلب العون من احد اجد حاله اصعب من حالتي وهو يطلب العون ايضا !!! يالهي اي حدث هذا واي مصيبة .

بإستشهادكما يا سيديّ قد احترق طرف عبائتي وانصهر قلبي .

ها هو الاربعين يقترب وليس له من ملامح اربعين فقد الاحبة شبه فكل مصيبة تبدأ كبيرة وتصغر ولكني لا اجد لهذا القول مصداق في هذه الحادثة وكلما واجهت نفسي وحاصرتها بالاسئلة لا اجد جوابا ً مقنعا ً.

فهل هو يا ترى وجع اهانة امريكا لنا وهي تقتل اخانا بحجر امنا ؟!

أم هو غصة عدم رعاية حق الضيف في ارضنا ؟!

أم هو لوعة فقد صمامات الامان ؟

ام هو الحب والود والشعور بالامتنان تجاه القائدين ؟

أم هي الانانية في قلوبنا ونحن نخشى خسارة من يحمينا ؟

أم هو الخجل والندم من تقصيرنا تجاههم في دعاء أو في اخراج صدقة لسلامتهم ؟

أم هو اخلاصهم الذي فرض على جفوننا ان ترخى بالدموع ؟

لا اعلم

كل ما اعرفه انني حزينة جدا وحزني لايمنعني من اداء واجبي غير ان الحدث شكل منعطفا ً كبيرا يصعب فيه ان نستمر في وجهتنا دون ان يكون للحدث اثر بما سيكون .

بعباءة محترقة الاطراف ادخل الصف وادرسّ واوجه واستنهض همما ً بنهوضها تشتد همتي ! ولطالما كنت ارى في الجدار المقابل في كل صف طيفا ً من وجوه الشهداء تستحضره مخيلتي ولكن المؤلم انه ومنذ ما يقارب اربعون يوما ً انضم لذلك الطيف صورة الشهيد ابو مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني وللان لم استطع ان اعيش لذة الافتخار فالانكسار هو الغالب على مشاعري ولن اهدأ حتى اشهد ثاراً بمستوى وجع الحدث .

لا تقل لي ان في الجنة زمرداً وياقوت وجنات تجري من تحتها الانهار فيكفي ان يكون فيها اناس انتصروا على هوى انفسهم وعلى الشيطان فتزينت جنان الخلد بهم .

ربما سر الحزن هو اننا لم نحسم امرنا تجاه انفسنا والشيطان فلا نحن اهل دنيا بامتياز ولا نحن نعد لاخرة كما عد هؤلاء انفسهم لها .

اللهم استنقذنا من انفسنا واعنا عليها بما اعنت المؤمنين والشهداء .

المهندسة بغداد