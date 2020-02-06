المقالات

تعال أسولفلك


أحمد حسن العراقي

 

• ربما حان الوقت لنشر تفاصيل  قصة خطيرة لم يسمع بها العراقيون من قبل وتحديدا جمهور التيار الصدري - انصار سماحة السيد مقتدى الصدر - ففي الوقت الذي كان جزء كبير من القاعدة الجماهيرية للتيار الصدري منساقة خلف وسائل الإعلام المعادية التي كانت تثقف للعداء لإيران .. وتشويه صورة الشهيد الحاج قاسم سليماني ..وتحرض ضده وتلصق به التهم والاكاذيب .. وللأسف إنطلت تلك الأكاذيب على جزء كبير من التيار الصدري حتى بات الاخوة في التيار الصدري رأس الحربة التي تطعن الشهيد سليماني ..وتهتف مع من يهتفون ضده ..

• في هذه المرحلة كانت الجنرال قاسم سليماني يتابع مخططا خطيرا تعمل عليه المخابرات الامريكية والسعودية لتنفيذ عملية إغتيال السيد مقتدى الصدر لإشعال حرب أهلية ..

حصل الشهيد سليماني على تفاصيل المخطط من خلال إعتراض مكالمات ورسائل الكترونية .. كانت تدار بين السعودية والمخابرات الامريكية وجهات عراقية تعمل لصالح امريكا ..

• وحين كتملت المعلومات وعرف التاريخ المحدد الذي تنوي المخابرات الامريكية والسعودية تنفيذ عملية الإغتيال ..

سافر الجنرال سليماني من إيران متوجها للسيد مقتدى الصدر .. وعقد معه إجتماعا مغلقا واطلعه على المخطط كاملا ..

تفاجئ السيد مقتدى الصدر بتفاصيل المخطط والجهات المتعاونة من الداخل العراقي ..

وطلب الشهيد سليماني من السيد مقتدى الصدر ان يرافقه الى ايران كي يستطيع توفير الحماية له  . لكن السيد مقتدى الصدر رفض رفضا قاطعا . فتوسل الشهيد سليماني بالسيد مقتدى وقال له ما مضمونه : أنا اعرف انك لا تخشى الموت وانا كذلك لا اخشى الموت وكلانا نسعى للشهادة .. ولكن من الأفضل ان يكون موتنا شهادة تفضح امريكا لا ان تقوي امريكا من خلال وقوع الفتنة بين الشيعة .. الامريكيون يريدون اغتيالك ولن يعلنوا مسووليتهم عن ذلك بل سيتهمون اطرافا اخرى بريئة ومعادية لامريكا .. فارى من المناسب ان لاتكون شهادتي او شهادتك سببا في تمزيق الشيعة بل على العكس .. اذا كان ولابد فيجب ان تكون دماءنا سببا في فضح مخططات الامريكان ..ولذلك ارى ان ترافقني الى ايران او تلحق بي في اسرع وقت ان العدو قد ينفذ المخطط في اية لحظة ..

•  وبالفعل اقتنع السيد مقتدى الصدر ولحق بالشهيد سليماني الى ايران وهناك عقدوا اجتماعا اخر .. وعرض الشهيد سليماني المعلومات الاخطر وبالصوت والصورة وبالوثائق للسيد مقتدى الصدر .. عرف السيد مقتدى تفاصيل المخطط واهدافه .. كل هذا وكانت بعض قواعد التيار الصدري تهتف بالشتائم ضد الشهيد سليماني بينما كان الشهيد سليماني يخاطر بحياته لاجل إنقاذ السيد مقتدى الصدر بل وإنقاذ العراق كله من فتنة كانت تحرق الاخضر واليابس ..

• بعد ان انجز الشهيد سليماني مهمة انقاذ السيد مقتدى الصدر .. ثم ذهب شهيدا ممزق الاشلاء هو ورفيق دربه الشهيد ابو مهدي المهندس ..بعد ان قام الأمريكون بإغتيالهما

_______________

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خطبة المرجعية .. بين ثلاث جماهير
العراق: علاوي يلتقي ممثلي الاحتجاجات ويتعهد بإشراكهم في الحكومة
ماذا يحصل في النجف الاشرف؟!
تعال أسولفلك
اِسْتِثْمَارُ طَاقَاتِ الشَّبَابِ أَسَاسُ بِنَاءِ البِلَادِ
لماذا مظاهراتنا ملونة؟
التكليف بين القبول والرفض
ثلاث مهام حدّدتها المرجعية العليا لتخطّي الأزمة..ولا لسلب دور الحكومة الجديدة
هل الارهاب.. شيعي؟!
العاقل لا يلدغ من جحر مرتين
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.7
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك